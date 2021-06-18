У вихідні на Північний міст краще не їхати: буде обмежено рух в обох напрямках

На мосту триває поточний ремонт покриття

З 6:00 19 червня до 6:00 22 червня На Північному мосту буде частково обмежено рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На мосту триває поточний ремонт покриття. Дорожники працюватимуть в обох напрямках.

Роботи виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

Під час ремонту рух на мосту буде частково обмежено.

Нагадаємо, до 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту.

З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекриють рух транспорту.

А дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.