Скандальну ділянку знищеної в Києві велодоріжки огородили бетонними блоками (фото)

Бетонні блоки встановлено, щоб припарковані автомобілі не створювали аварійних ситуацій на проспекті Перемоги

Бетонні блоки встановлено, щоб припарковані автомобілі не створювали аварійних ситуацій на проспекті Перемоги

У разі, якщо блоки зникнуть, буде відкрите кримінальне провадження

На скандальній ділянці на проспекті Перемоги, 67, де під час великодніх свят забудовник зруйнував велодоріжку і зробив парковку для автомобілів, комунальники встановили 11 обмежувальних бетонних блоків. Про це повідомляє «Київ автомобільний».

Роботи виконав Центр організації дорожнього руху за дорученням заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Зазначається, що у разі, якщо ці блоки зникнуть, буде відкрите кримінальне провадження, оскільки вони знаходяться на балансі комунального підприємства.

Нагадаємо, під час великодніх свят на проспекті Перемоги, 67 біля ЖК «Сан-Франциско» SAGA Development невідомі будівельники розібрали дорожнє огородження та бордюр, частину двосторонньої велосипедної доріжки, смугу газону та почали влаштовувати паркувальну кишеню.

У понеділок, 10 травня, на цій ділянці пройшла акція «Відбиваємо тротуар, велодоріжку та газон на Нивках у знахабнілого забудовника!». Велосипедисти та всі небайдужі кияни вийшли на акцію, щоб відновити справедливість, щодо зруйнованої велосипедної доріжки та тротуару.

Кілька десятків велосипедистів, озброївшись ломами, лопатами та іншим будівельним спорядженням, повиймали бордюри, виламали асфальт та розмалювали крейдою, щоб нагадати, що тут був газон та велосипедна доріжка.

На місце акції протесту велоспільноти прибув заступник голови КМДА Костянтин Усов. Він зазначив, що скандальна ситуація із самовільним будівництвом та знищенням велосипедної доріжки перебуває на контролі міської влади.

До слова, компанією Saga Development керує скандальний Андрій Вавриш, колишній заступник директора Департаменту містобудування КМДА, відомий також як друг і партнер екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.