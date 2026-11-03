Атака на Київщину: у Хотові ворожий дрон вбив 14-річну дитину

Поранень зазнав також один із батьків загиблої дитини

Російські війська завдали удару безпілотником по приватному будинку в селі Хотів Обухівського району Київської області. Внаслідок атаки 3 листопада загинула 14-річна дитина. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

Житловий будинок у результаті влучання ворожого БпЛА вигорів вщент. За попередньою інформацією, поранень зазнав також один із батьків загиблої дитини.

На місці події працюють вогнеборці, які ліквідовують наслідки пожежі.

Нагадаємо, 2 листопада внаслідок масованої комбінованої атаки російських військ на Київську область руйнувань та пожеж зазнали об'єкти у двох районах регіону. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано у Вишгородському та Броварському районах. У Вишгородському та Броварському районах виникли пожежі у складських будівлях. Рятувальники оперативно ліквідували займання. Також у Броварському районі пошкоджено три приватні житлові будинки та господарську споруду.

До слова, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.