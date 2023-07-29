Убив і спалив банкіра: поліція затримала підозрюваного у злочині киянина (фото, відео)

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років

Поліцейські виявили людські рештки та речові докази

Поліцейські затримали 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша та автівкою вивіз тіло в Чернігівську область. Щоби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив тіло неподалік кладовища у Козелецькій громаді. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

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Як зазначається, 18 липня о 7:00 до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від жительки села Нічогівка Козелецької селищної громади. Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп.

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Поліцейські виявили людські рештки та речові докази: зокрема сліди взуття та автомобільних коліс. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

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«На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45-го розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Щоби становити особу чоловіка, співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівщини відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській, Полтавській областях. Це сотні людей», – зазначив керівник відділу кримінального аналізу обласної поліції Іван Андрейченко.

Над розслідуванням обставин вбивства працювала спеціалізована робоча група поліції, до якої увійшли: представники Департаментів карного розшуку і кримінального аналізу та оперативних служб Нацполіції, поліцейські Чернігівщини та міста Києва.

«В ході оперативно-розшукових заходів нам вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. За підтримки колег із Києва ми встановили коло спілкування вбитого. За фахом він банкір, останніх кілька років не працював. Раніше був управляючим одного з банків у Києві. Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв'язок з ним обірвався», – розповів начальник кримінальної поліції Чернігівщини Олександр Васильченко.

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З його слів, в ніч з 12 на 13 липня у заміському будинку він розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром.

«Підозрюваний – директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті. Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Для реалізації своїх злочинних планів на ранок він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому», – повідомив деталі злочину Олександр Васильченко.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Нині тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Харкові затримали 20-річного хлопця, який вкрав авто та вчинив смертельну ДТП. Згодом виявилось, що він вбив всю свою родину – сестру, матір та вітчима.