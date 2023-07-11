Суд ув'язнив киян, які примушували дітей зніматися в порно

Зловмисники ґвалтували і розбещували власних дітей протягом року

У Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці за те, що упродовж року ґвалтували і розбещували власних дітей — 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, знімаючи з ними порнографічні відео. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Прокурор у суді довів, що жінка та її співмешканець, маючи на утриманні двох малолітніх дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, застосовували стосовно них насильство та примушували до участі у створення дитячої порнографії.

Відзняті матеріли обвинувачені розповсюджували через всесвітню мережу Інтернет.

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«Під час виготовлення дитячої порнографії мати та її співмешканець вчиняли стосовно дітей насильницькі дії сексуального характеру та розбещували їх», – зазначили у прокуратурі.

Вказані протиправні дії тривали протягом одного року і лише за втручання правоохоронців були припинені.

Деснянський райсуд у повній мірі підтримав запропоновану ювенальним прокурором максимальну міру покарання, вироком суду кривдників дітей засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з доступом до інформаційно-телекомунікаційних систем на три роки.

Крім того, за рішенням суду відомості щодо вказаних осіб внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Наразі діти перебувають із бабусею.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали збоченця, який зберігав дитяче порно. Чоловік завантажував на свій комп'ютер фото та відео порнографічного характеру з дітьми. Під час обшуку в будинку затриманого виявили ноутбук та жорсткі диски з забороненою інформацією.

Нещодавно в мешканця Київщини правоохоронці виявили понад 100 тисяч файлів дитячої порнографії.