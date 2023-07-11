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Суд ув'язнив киян, які примушували дітей зніматися в порно

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суд ув'язнив киян, які примушували дітей зніматися в порно
Зловмисники отримали по 15 років в'язниці
фото: Київська міська прокуратура

Зловмисники ґвалтували і розбещували власних дітей протягом року

У Києві мати та її співмешканець отримали по 15 років в'язниці за те, що упродовж року ґвалтували і розбещували власних дітей — 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, знімаючи з ними порнографічні відео. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурор у суді довів, що жінка та її співмешканець, маючи на утриманні двох малолітніх дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, застосовували стосовно них насильство та примушували до участі у створення дитячої порнографії.

Відзняті матеріли обвинувачені розповсюджували через всесвітню мережу Інтернет.

«Під час виготовлення дитячої порнографії мати та її співмешканець вчиняли стосовно дітей насильницькі дії сексуального характеру та розбещували їх», – зазначили у прокуратурі.

Вказані протиправні дії тривали протягом одного року і лише за втручання правоохоронців були припинені.

Деснянський райсуд у повній мірі підтримав запропоновану ювенальним прокурором максимальну міру покарання, вироком суду кривдників дітей засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з доступом до інформаційно-телекомунікаційних систем на три роки.

Крім того, за рішенням суду відомості щодо вказаних осіб внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі діти перебувають із бабусею.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали збоченця, який зберігав дитяче порно. Чоловік завантажував на свій комп'ютер фото та відео порнографічного характеру з дітьми. Під час обшуку в будинку затриманого виявили ноутбук та жорсткі диски з забороненою інформацією.

Нещодавно в мешканця Київщини правоохоронці виявили понад 100 тисяч файлів дитячої порнографії.

Теги: Київ діти порно

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