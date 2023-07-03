Атака ракет і дронів та загибель української письменниці: головне за ніч

Кількість жертв від теракту росіян у Краматорську зросла до 13 осіб

Цієї ночі Україною ширилася повітряна тривога через ворожу атаку ударних дронів і балістики. У Кіровоградській та Хмельницькій областях пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. Також стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Краматорську на Донеччині, який росіяни скоїли 27 червня, загинула українська письменниця Вікторія Амеліна. Крім того, збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-2024 і таким чином уперше в історії виборола собі місце на Олімпіаді-2024. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 3 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака ракет і дронів

Уночі 3 липня Україною ширилася повітряна тривога. Спочатку вона охопила південні та східні регіони, а потім перекинулася і на центральні, північні і західні. Повітряні сили попереджали про атаку ударних дронів і балістики.

У Кіровоградській області пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

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А на світанку вибухи пролунали і в Хмельницькій області. Військові повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.

Загибель письменниці Вікторії Амеліної

У лікарні пішла з життя українська письменниця Вікторія Амеліна через тяжкі поранення, отримані під час ракетного удару росіян по Краматорську на Донеччині. Про це повідомила громадська організація PEN Ukraine.

«З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Уперше в історії збірна України з футболу зіграє на Олімпійських іграх

Збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-2024. У півфіналі українці здобули вольову перемогу над Францією з рахунком 3:1.

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Матч Україна – Франція закривав програму поєдинків плей-оф. Перед цим визначилися три з чотирьох учасників – туди вийшли Ізраїль, Іспанія та Англія.

Українці змагалися з французами за вихід у півфінал молодіжного Євро, а також на Олімпіаду-2024 – після перемоги збірної Англії туди виходили усі три півфіналісти.

ЗСУ контрнаступали на шести ділянках фронту

Українські захисники провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту. На деяких із них наші воїни досягли успіхів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони РФ, а також низка інших російських джерел стверджували, що Збройні сили України вели контрнаступальні операції на Лиманському напрямку, у районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка – Донецьк, на заході Донеччини, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями, а також на заході Запорізької області.

ЗАЕС покинув персонал із «Росатома» та частина колаборантів

Близько сотні працівників «Росатома», а також частина колаборантів, які уклали контракти із російською компанією, покинули Запорізьку АЕС і виїхали з Енергодара. Про це повідомив у коментарі «Українському Радіо» міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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За його словами, у тимчасово окупованому Енергодарі наразі перебувають близько 5-6 тисяч працівників Запорізької атомної електростанції, які фактично є заручниками російської армії. Окупаційна влада не дозволяє їм залишати межі міста, але й на роботу ходити їм не дають, бо тим, хто не уклав контракт із «Росатомом», заблокували перепустки.