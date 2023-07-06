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Пережила Другу світову, але не пережила рашизм: що відомо про загиблих у Львові

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пережила Другу світову, але не пережила рашизм: що відомо про загиблих у Львові
У Львові триває рятувальна-пошукова операція
фото: ДСНС

Наразі відомо про чотирьох загиблих унаслідок російського удару

Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, був лише 21 рік. Найстаршій вбитій жінці – 95. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. 

«Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму», – розповів Козицький.

Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії.

Руйнувань зазнали:

  • понад 30 будинків;
  • більше ніж 250 квартир;
  • 10 гуртожитків;
  • будинок дитини;
  • два ВНЗ;
  • санаторна школа.

Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання).

Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни.

«Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро», – зазначив Козицький.

Нагадаємо, що у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

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Теги: Львів обстріл смерть

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