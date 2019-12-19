  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київрада придумала, як вирішити проблему недобудов у місті

    • Розсилка
    Київрада придумала, як вирішити проблему недобудов у місті

    Київрада звільнила від пайової участі підприємства, які завершать недобуди

    До пайової участі у розвитку інфраструктури Києва не будуть залучені замовники, які завершують будівництво багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво. Таке рішення Київрада підтримала більшістю голосів. 

    «З травня 2019 року інвестори недобудов неодноразово проводили акції протесту та вимагали прийняти такі рішення», – прокоментував депутат, заступник голови КМДА, голова комісії КМДА з вирішення проблемних питань по об’єктах незавершеного будівництва Вячеслав Непоп.

    Для уникнення зловживань неспроможність забудовників продовжувати будівництво буде встановлюватися в судовому порядку.

    «Звільняючи від пайової участі, міська рада стимулює підприємства долучитися до завершення недобудов, – зазначив Вячеслав Непоп. – На сьогодні в полі зору комісії з вирішення проблемних питань по об’єктах незавершеного будівництва – більше 50 об’єктів. Більшість із них – сумно відомі «будинки Войцеховського». Продаж нереалізованих житлових та нежитлових площ не завжди покриває витрати для завершення будівництва. Звільнення від сплати пайової участі буде сприяти швидшому вирішенню питання з недобудами у столиці».

    Як повідомлялося, команда сервісу з пошуку нерухомості CityScale запустила чат-бота, який перевіряє законність будівництва у Києві, розповідає про вдалість його розташування тощо. CityScale також публікує дані про житло у вигляді інтерактивних мап

    Київ Київрада будівництво Анатолій Войцеховський КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ