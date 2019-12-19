Київрада придумала, як вирішити проблему недобудов у місті



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Київрада звільнила від пайової участі підприємства, які завершать недобуди

До пайової участі у розвитку інфраструктури Києва не будуть залучені замовники, які завершують будівництво багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво. Таке рішення Київрада підтримала більшістю голосів.

«З травня 2019 року інвестори недобудов неодноразово проводили акції протесту та вимагали прийняти такі рішення», – прокоментував депутат, заступник голови КМДА, голова комісії КМДА з вирішення проблемних питань по об’єктах незавершеного будівництва Вячеслав Непоп.

Для уникнення зловживань неспроможність забудовників продовжувати будівництво буде встановлюватися в судовому порядку.

«Звільняючи від пайової участі, міська рада стимулює підприємства долучитися до завершення недобудов, – зазначив Вячеслав Непоп. – На сьогодні в полі зору комісії з вирішення проблемних питань по об’єктах незавершеного будівництва – більше 50 об’єктів. Більшість із них – сумно відомі «будинки Войцеховського». Продаж нереалізованих житлових та нежитлових площ не завжди покриває витрати для завершення будівництва. Звільнення від сплати пайової участі буде сприяти швидшому вирішенню питання з недобудами у столиці».

Як повідомлялося, команда сервісу з пошуку нерухомості CityScale запустила чат-бота, який перевіряє законність будівництва у Києві, розповідає про вдалість його розташування тощо. CityScale також публікує дані про житло у вигляді інтерактивних мап.