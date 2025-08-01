Під час російської атаки по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко

Роману Москаленку було 39 років. Він майже дев'ять років працював у медичному центрі «Добробут»

Учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа Москаленка сподівалися, що він ще знайдеться живим

31 липня внаслідок ракетного удару по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко. Російська ракета влучила в будинок, де жив лікар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву клініки «Добробут».

У клініці повідомили, що учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вони вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів.

Роману Москаленку було 39 років. Він майже дев'ять років працював у медичному центрі «Добробут» на Гузара та в багатопрофільній лікарні на Ідзиковських.

Роман Москаленко, лікар-невролог, майже дев'ять років працював у клініці «Добробут» фото: клініка «Добробут»

У 2009 році Роман закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У професії він був дуже уважним і небайдужим – до пацієнтів, до колег, до людей.

Для тих, хто бажає долучитися до допомоги рідним клініка опублікувала картки батьків Романа Москаленка:

5363 5421 0874 1365 (Москаленко Наталія)

4149 4990 7340 4798 (Москаленко Віталій)

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві сьогодні, 31 липня, вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.