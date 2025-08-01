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Під час російської атаки по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час російської атаки по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко
Роману Москаленку було 39 років. Він майже дев'ять років працював у медичному центрі «Добробут»
фото: «Добробут»

Учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа Москаленка сподівалися, що він ще знайдеться живим

31 липня внаслідок ракетного удару по Києву загинув лікар-невролог Роман Москаленко. Російська ракета влучила в будинок, де жив лікар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву клініки «Добробут».

У клініці повідомили, що учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вони вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів.

Роману Москаленку було 39 років. Він майже дев'ять років працював у медичному центрі «Добробут» на Гузара та в багатопрофільній лікарні на Ідзиковських. 

Роман Москаленко, лікар-невролог, майже дев'ять років працював у клініці «Добробут»
Роман Москаленко, лікар-невролог, майже дев'ять років працював у клініці «Добробут»
фото: клініка «Добробут»

У 2009 році Роман закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У професії він був дуже уважним і небайдужим – до пацієнтів, до колег, до людей. 

Для тих, хто бажає долучитися до допомоги рідним клініка опублікувала картки батьків Романа Москаленка:

  • 5363 5421 0874 1365 (Москаленко Наталія)
  • 4149 4990 7340 4798 (Москаленко Віталій) 

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 31 людини, ще 159 отримали поранення. 

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві сьогодні, 31 липня, вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

Теги: лікар рятувальники будинок університет ракета роман російська ракета професії

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