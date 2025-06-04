Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Європейський суд скасував санкції ЄС проти Вячеслава Богуслаєва, – адвокат

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Європейський суд скасував санкції ЄС проти Вячеслава Богуслаєва, – адвокат

Суд визнав, що Рада ЄС не мала достатніх доказів

Європейський суд скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва. Судді вирішили, що ім’я колишнього президента «Мотор Січ» має бути виключено із списку санкцій ЄС. Про це розповів адвокат Богуслаєва Степан Тесля, посилаючись на судове рішення. Екскерівник «Мотор Січ» просив у Європейського суду скасувати рішення Ради ЄС, яким у 2024 його залишили у списку санкцій (заморожування активів). Також Богуслаєв хотів стягнути з Ради ЄС мільйон євро за моральну шкоду.

У результаті 4 червня відбувся суд, який частково задовольнив вимоги колишнього президента «Мотор Січ». Суд визнав, що Рада ЄС не мала достатніх доказів для подальшого застосування обмежувальних заходів щодо Богуслаєва. На думку суддів, докази, на які спиралася Рада ЄС під час залишення його у списках, стосувалися подій до 2022 року і не підтвердили його причетності після арешту. Таким чином, рішенням суду ім’я Вячеслава Богуслаєва має бути виключено зі списку осіб, щодо яких застосовують санкції ЄС.

Вимога про компенсацію моральної шкоди була відхилена, оскільки, за словами адвоката, Богуслаєв не надав достатніх доказів реальної шкоди, а сам факт скасування санкцій і так є достатньою компенсацією.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Богуслаєва затримали правоохоронці в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січі» товарів військового призначення для російської штурмової авіації. У листопаді цього ж року Богуслаєва звільнили з усіх посад у «Мотор Січ», а підприємство було націоналізоване.

Пізніше ЄС наклав санкції на Богуслаєва за звинуваченнями у постачанні двигунів для російської армії, підтримці дій, що підривають незалежність України, та співпраці з бойовиками «ДНР». Колишній президент «Мотор Січ» був не згоден, стверджуючи, що після арешту та звільнення він не міг впливати на діяльність компанії або підтримувати російську армію, а докази Ради ЄС стосуються подій до 2022 року. Але Рада ЄС наполягала на зворотному і в 2024 році все ж таки залишила його в списку санкцій.

Теги: кримінал В'ячеслав Богуслаєв правосуддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Європейський суд скасував санкції ЄС проти Вячеслава Богуслаєва, – адвокат
Європейський суд скасував санкції ЄС проти Вячеслава Богуслаєва, – адвокат
Слідство готує нову підозру ексголові МСЕК Тетяні Крупі
Слідство готує нову підозру ексголові МСЕК Тетяні Крупі
Суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку
Суд зменшив заставу голові Антимонопольного комітету Кириленку
Україна судитиме двох колаборанток, які впроваджували путінську пропаганду в кримських школах
Україна судитиме двох колаборанток, які впроваджували путінську пропаганду в кримських школах
Затримано ще одного українця, який допомагав РФ готувати удари по аеродромах
Затримано ще одного українця, який допомагав РФ готувати удари по аеродромах
На Дніпропетровщині шахраї виманили 3 млн грн в родин зниклих військових
На Дніпропетровщині шахраї виманили 3 млн грн в родин зниклих військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
106K
У Києві скандал: донька експосадовця Міноборони стверджує, що працівники McDonald’s не пустили її до укриття
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
85K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями
40K
Опитування показало, скільки росіян виступають за мир та продовження переговорів
23K
На Прикарпатті похорон захисника обернувся скандалом

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua