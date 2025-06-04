Європейський суд скасував санкції ЄС проти Вячеслава Богуслаєва, – адвокат

Суд визнав, що Рада ЄС не мала достатніх доказів

Європейський суд скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва. Судді вирішили, що ім’я колишнього президента «Мотор Січ» має бути виключено із списку санкцій ЄС. Про це розповів адвокат Богуслаєва Степан Тесля, посилаючись на судове рішення. Екскерівник «Мотор Січ» просив у Європейського суду скасувати рішення Ради ЄС, яким у 2024 його залишили у списку санкцій (заморожування активів). Також Богуслаєв хотів стягнути з Ради ЄС мільйон євро за моральну шкоду.

У результаті 4 червня відбувся суд, який частково задовольнив вимоги колишнього президента «Мотор Січ». Суд визнав, що Рада ЄС не мала достатніх доказів для подальшого застосування обмежувальних заходів щодо Богуслаєва. На думку суддів, докази, на які спиралася Рада ЄС під час залишення його у списках, стосувалися подій до 2022 року і не підтвердили його причетності після арешту. Таким чином, рішенням суду ім’я Вячеслава Богуслаєва має бути виключено зі списку осіб, щодо яких застосовують санкції ЄС.

Вимога про компенсацію моральної шкоди була відхилена, оскільки, за словами адвоката, Богуслаєв не надав достатніх доказів реальної шкоди, а сам факт скасування санкцій і так є достатньою компенсацією.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Богуслаєва затримали правоохоронці в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січі» товарів військового призначення для російської штурмової авіації. У листопаді цього ж року Богуслаєва звільнили з усіх посад у «Мотор Січ», а підприємство було націоналізоване.

Пізніше ЄС наклав санкції на Богуслаєва за звинуваченнями у постачанні двигунів для російської армії, підтримці дій, що підривають незалежність України, та співпраці з бойовиками «ДНР». Колишній президент «Мотор Січ» був не згоден, стверджуючи, що після арешту та звільнення він не міг впливати на діяльність компанії або підтримувати російську армію, а докази Ради ЄС стосуються подій до 2022 року. Але Рада ЄС наполягала на зворотному і в 2024 році все ж таки залишила його в списку санкцій.