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Суддю ліквідованого Окружного адмінсуду Літвінову звільнено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суддю ліквідованого Окружного адмінсуду Літвінову звільнено
Літвінова втратила статус судді
фото з відкритих джерел

Торік Аріна Літвінова подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку

Вища рада правосуддя звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу органу.

Раніше журналісти знайшли в неї громадянство Російської Федерації.

За звільнення Аріни Літвінової проголосували 15 членів Вищої ради правосуддя. Рішення було ухвалено на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Таким чином, Літвінова втратила статус судді.

Нагадаємо, суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова, у якої раніше журналісти виявили російське громадянство, подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку.

Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова має російське громадянство ще з 2002 року. Зараз вона має статус чинної судді.

Російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі. На той час вона вже працювала суддею у Вищому арбітражному суді України. Причиною набуття громадянства стала «заміна паспорта громадянина СРСР».

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів.

На кінець листопада 2023 року в ліквідованому Окружному адмінсуду Києва нараховувався 51 суддя. Практично кожен з них одержав понад 1 млн грн суддівської винагороди за підсумками 11 місяців. Загалом за січень-листопад 2023-го суддям ОАСК нараховано 65,3 млн грн винагороди, з них виплачено на руки (з урахуванням відмінусованих податків) 51,1 млн грн.

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Теги: суддя Вища рада правосуддя Окружний адмінсуд звільнення

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