Суддю ліквідованого Окружного адмінсуду Літвінову звільнено
Торік Аріна Літвінова подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку
Вища рада правосуддя звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу органу.
Раніше журналісти знайшли в неї громадянство Російської Федерації.
За звільнення Аріни Літвінової проголосували 15 членів Вищої ради правосуддя. Рішення було ухвалено на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Таким чином, Літвінова втратила статус судді.
Нагадаємо, суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова, у якої раніше журналісти виявили російське громадянство, подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку.
Раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова має російське громадянство ще з 2002 року. Зараз вона має статус чинної судді.
Російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі. На той час вона вже працювала суддею у Вищому арбітражному суді України. Причиною набуття громадянства стала «заміна паспорта громадянина СРСР».
Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів.
На кінець листопада 2023 року в ліквідованому Окружному адмінсуду Києва нараховувався 51 суддя. Практично кожен з них одержав понад 1 млн грн суддівської винагороди за підсумками 11 місяців. Загалом за січень-листопад 2023-го суддям ОАСК нараховано 65,3 млн грн винагороди, з них виплачено на руки (з урахуванням відмінусованих податків) 51,1 млн грн.
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