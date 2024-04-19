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Суд не побачив порушень у діях судді, який вдвічі перевищив швидкість та наїхав на поліцейського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Суд не побачив порушень у діях судді, який вдвічі перевищив швидкість та наїхав на поліцейського
Суддя Сергій Ковганич спілкується з поліцейським
фото скрин із засідання ВРП

Рішення про те, що у діях судді Сергія Ковганича немає жодних порушень, є остаточним і оскарженню не підлягає

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) 17 квітня 2024 року розглянула дисциплінарну справу щодо судді Тульчинського районного суду Вінницької області Сергія Ковганича, затриманого поліцією у березні 2023 року за перевищення швидкості. На Ковганича поскаржилось Управління патрульної поліції в Тернопільській області через негідну поведінку судді під час затримання. Суд розглянув справу і виніс рішення про те, що у діях судді Сергія Ковганича немає жодних порушень, рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Про це повідомив член Вищої ради правосуддя Роман Маселко.

Що відомо про затримання Ковганича

У  березні 2023 року поліцейські зупинили суддю Сергія Ковганича, який їхав на власному авто зі швидкістю 110 км/год при дозволеній 50 км/год. Перевищення швидкості поліцейські зафіксували за допомогою приладу TruCam.

На відеозаписі з приладу зафіксовано, як Ковганич одразу ж пред’являє поліціянтам посвідчення судді і відмовляється навіть подивитись запис.

Потім він починає сперечатися з поліцейськими, вважаючи їх дії неправомірними, каже що стягне з них моральну шкоду і через 10 хвилин їде з місця події, ігноруючи вимогу поліцейського дочекатись оформлення постанови за перевищення швидкості.

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Коли автомобіль починає рух, на відео чути зойк поліцейського, який потім пояснив, що авто проїхалось йому по нозі (у суді 17 квітня поліцейський  після попередження про кримінальну відповідальність за недостовірні свідчення підтвердив, що суддя наїхав йому на ногу).

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Після цього правоохоронці наздогнали і затримали суддю. При цьому вони перевищили повноваження, оскільки наділи на нього кайданки. За це поліцейський звільнений з роботи і засуджений до 3 років позбавлення волі умовно (справа № 607/8320/23).

Деталі  розгляду справи Ковганича

У суді заслухали пояснення судді Ковганича, він заперечив усі доводи дисциплінарної скарги, назвавши дії поліцейських протиправними, а свої – повністю законними.

Також Ковганич оскаржив постанову про адміністративне правопорушення за перевищення швидкості і суд її скасував, звільнивши суддю від сплати штрафу.

Суд відмовився притягати Сергія Ковганича до відповідальності за невиконання вимоги поліцейського та залишення місця події (ст. 185 КУпАП, справа № 607/7054/23).

«Я, як доповідач, прийшов до висновку, що дії судді очевидно не узгоджуються із законодавством. На моє переконання його дії були зумовлені впевненістю у безкарності, зважаючи на свій статус судді», – зазначив член Вищої ради правосуддя Маселко. Він переконаний, що подібна поведінка є неприпустимою, порочить звання судді і завдає суттєвої шкоди авторитету та довірі до суду, тому Маселко запронував притягнути Ковганича до відповідальності у виді подання про звільнення. Проте ця пропозиція була відхилена палатою.

Натомість член ВРП Сергій Бурлаков запропонував закрити провадження, оскільки не вбачає у діях судді будь-якого дисциплінарного правопорушення. Його пропозиція була підтримана більшістю голосів (за - Сергій Бурлаков та Віталій Саліхов, проти – Олена Ковбій).

Також було відхилено пропозицію Маселка надати скаржнику дозвіл на оскарження рішення палати (проти - Сергій Бурлаков та Віталій Саліхов, за – Олена Ковбій).

Таким чином рішення про те, що у діях судді Сергія Ковганича немає жодних порушень, є остаточним і оскарженню не підлягає. 

«Але очевидною є проблема з правом на оскарження рішення. Закон дозволяє скаржнику оскаржити рішення палати лише при наявності дозволу, який дають ті, хто прийняв це рішення. Це абсурд, який однозначно треба виправляти. Скаржники і судді повинні мати безумовне право на оскарження рішення палати», – зазначив наостанок Маселко. 

Відеозапис засідання палати доступний за посиланням.

Мотиви відкриття дисциплінарного провадження та фабула справи викладені в ухвалі про відкриття справи. 

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Нагадаємо, суддя Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич добилася реагування з боку правоохоронних органів на факти погроз та залякування, які надійшли їй після ухвалення резонансного вироку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Вищої ради правосуддя (ВРП) від 21 вересня.

У середині вересня Закарпатська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність судді (частина 1 статті 376 Кримінального кодексу). Саме ж розслідування доручено проводити слідчим Мукачівського райуправління поліції. Вони перевіряють коментарі з погрозами у Facebook та листи, які надійшли на телефон судді після винесення вироку 16 березня 2023 року. Згідно з ним, троє обвинувачених хлопців у груповому сексуальному насильстві над школяркою одержали умовний термін покарання. Це судове рішення збурило усю країну.

Теги: закон суддя автомобіль правосуддя звільнення відео Вища рада правосуддя

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