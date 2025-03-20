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Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Мазур

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вища рада правосуддя звільнила суддю ОАСК Мазур
ВРП звільнила спільницю Вовка суддю Мазур
фото: Укрінформ

Альона Мазур фігурує у справі так званих «плівок Павла Вовка»

Сьогодні, 20 березня, Вища рада правосуддя звільнила суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Альону Мазур за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вищу раду правосуддя.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Альону Мазур до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Зауважимо, Альона Мазур фігурує у справі так званих «плівок Павла Вовка», якого цього тижня також звільнили з посади судді. «Дзеркало тижня» зазначає, що вона була серед суддів, які мали ухвалити «потрібне» рішення в обмін на хабар, отриманий рідним братом Вовка, а також входила до групи суддів, які разом із ним створили угруповання для захоплення влади.

У 2019-2020 роках Альона Мазур скасувала рішення Громадської ради доброчесності щодо невідповідності критеріям суддівства таких своїх колег, як Макаренко І.Г., Шевченко А.В., Костенко Г.В. та Шпенова П.Ю., хоча такі рішення ГРД не підлягають оскарженню.

Крім того, у 2019 році судді Олексій Маловацький і Павло Гречківський повторно стали членами ВРП, що суперечить Конституції України, і це було оскаржено в суді. Однак Альона Мазур, розглядаючи справу, зробила висновок, що їх обрали вперше.

Ще раніше, за даними видання, у травні 2017 року, вона ухвалила рішення на користь братів Суркісів у справі «ПриватБанку», зобов’язавши компанію виплатити понад 1 млрд грн позивачам, проігнорувавши зв’язок Ігоря Суркіса з Ігорем Коломойським.

У червні 2023 року Мазур подала заяву про відставку, що могло б забезпечити їй пенсію та пожиттєві пільги, однак Вища рада правосуддя її відхилила.

Нагадаємо, 18 березня Вища рада правосудді звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Павла В’ячеславовича Вовка за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Зазначається, що процедура звільнення здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла В’ячеславовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

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Теги: суддя Вища рада правосуддя звільнення суд Окружний адмінсуд правосуддя держава Київ

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