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    У Чорнобилі виявили озеро-око (фото)

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    Колись водойма мала іншу форму - У Чорнобилі виявили озеро-око (фото)
    Колись водойма мала іншу форму

    Озеро ідеально круглої форми, тому отримало назву «Око Полісся»

    У Чорнобильській зоні відчуження на території заповідника знайшли озеро майже ідеальної форми. Раніше ця водойма був ставком біля поліського села.

    Про це повідомили на сторінці Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника в Facebook.

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    Фото з Facebook.Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника
    Фото з Facebook.Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника

    «Після відселення людей водні об'єкти перейшли в інший стан рівноваги», – стверджують співробітники заповідника.

    Коли зняли регуляцію, рівень води впав і форма водного дзеркала стала більш правильною. Тепер його називають «Око Полісся».

    Озеро помітили під час обльоту торішніх пожарищ. Спочатку штучний ставок був у формі неправильної трапеції, куди входили і виходили канали.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чорнобильській зоні відчуження відкриваються нові туристичні маршрути: водні та велосипедний.

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    Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона водойма
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    У Чорнобилі виявили озеро-око (фото)