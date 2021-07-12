У Чорнобилі виявили озеро-око (фото)

Озеро ідеально круглої форми, тому отримало назву «Око Полісся»

У Чорнобильській зоні відчуження на території заповідника знайшли озеро майже ідеальної форми. Раніше ця водойма був ставком біля поліського села.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника в Facebook.

«Після відселення людей водні об'єкти перейшли в інший стан рівноваги», – стверджують співробітники заповідника.

Коли зняли регуляцію, рівень води впав і форма водного дзеркала стала більш правильною. Тепер його називають «Око Полісся».

Озеро помітили під час обльоту торішніх пожарищ. Спочатку штучний ставок був у формі неправильної трапеції, куди входили і виходили канали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чорнобильській зоні відчуження відкриваються нові туристичні маршрути: водні та велосипедний.

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