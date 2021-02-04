У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)

Через переохолоджене покриття доріг і тротуарів утворюється ожеледиця

Сьогодні, 4 лютого, в Києві впродовж дня складні погодні умови: від ранку дощить, опади йдуть за температури близько 0°С. Через переохолоджене покриття доріг і тротуарів можливе утворення ожеледиці.

Аби цього не допустити, дорожні служби з ночі розпочали посилену обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Нині задіяно 174 одиниці спецтехніки.

Першочергово дорожники обробляють шляхопроводи, покриття із бруківки, підйоми та спуски.

388 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання посипають тротуари, сходи підземних пішохідних переходів, підходи до пішохідних переходів.

Також працюють гідрослужби, які очищають решітки зливостоків.

За прогнозами синоптиків, увечері очікується різке зниження температури: від +4°С до -3°С.

Водіїв закликають бути обачними на дорозі.