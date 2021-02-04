У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
Через переохолоджене покриття доріг і тротуарів утворюється ожеледиця
Сьогодні, 4 лютого, в Києві впродовж дня складні погодні умови: від ранку дощить, опади йдуть за температури близько 0°С. Через переохолоджене покриття доріг і тротуарів можливе утворення ожеледиці.
Аби цього не допустити, дорожні служби з ночі розпочали посилену обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Нині задіяно 174 одиниці спецтехніки.
Першочергово дорожники обробляють шляхопроводи, покриття із бруківки, підйоми та спуски.
388 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання посипають тротуари, сходи підземних пішохідних переходів, підходи до пішохідних переходів.
Також працюють гідрослужби, які очищають решітки зливостоків.
За прогнозами синоптиків, увечері очікується різке зниження температури: від +4°С до -3°С.
Водіїв закликають бути обачними на дорозі.