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    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)

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    Першочергово дорожники обробляють&nbsp; покриття із бруківки - У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    Першочергово дорожники обробляють  покриття із бруківки
    Фото: Київавтодор

    Через переохолоджене покриття доріг і тротуарів утворюється ожеледиця

    Сьогодні, 4 лютого, в Києві впродовж дня складні погодні умови: від ранку дощить, опади йдуть за температури близько 0°С. Через переохолоджене покриття доріг і тротуарів можливе утворення ожеледиці.

    Аби цього не допустити, дорожні служби з ночі розпочали посилену обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Нині задіяно 174 одиниці спецтехніки.

    Першочергово дорожники обробляють шляхопроводи, покриття із бруківки, підйоми та спуски.

    388 працівників у складі 52 бригад з ручного прибирання посипають тротуари, сходи підземних пішохідних переходів, підходи до пішохідних переходів.

    Також працюють гідрослужби, які очищають решітки зливостоків.

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    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)
    У Києві крижаний дощ: дорожники посилено обробляють вулиці (фото)

    За прогнозами синоптиків, увечері очікується різке зниження температури: від +4°С до -3°С.

    Водіїв закликають бути обачними на дорозі.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор
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