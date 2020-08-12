Оперативники затримали чоловіка, який «замінував» вулицю в центрі Києва



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«Мінером» виявився 52-річний мешканець Шевченківського району столиці Фото: Нацполіція

Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин

До чергової частини поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив про те, що замінував вулицю Кудрявську в Шевченківському районі Києва. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці ретельно обстежили територію, але жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили.

«Під час розшукових заходів ми встановили особу чоловіка, що надав неправдиву інформацію. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушником виявився 52-річний мешканець Шевченківського району столиці, який чітко пояснити свої дії не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння», - розповів т.в.о. начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 29 липня у Харкові евакуювали 4 тисячі людей через «жарт» про вибухівку.