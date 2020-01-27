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    З’явилося відео, як рятувальники боролися з пожежею у Мінкульті

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    До ліквідації пожежі було задіяно близько 45 рятувальників - З’явилося відео, як рятувальники боролися з пожежею у Мінкульті
    До ліквідації пожежі було задіяно близько 45 рятувальників
    Фото: ДСНС

    На ліквідацію пожежі вогнеборцям знадобилося понад годину

    Головне управління ДСНС у Києві оприлюднило відео, як тривала ліквідація пожежі у будівлі Міністерства культури, молоді і спорту на вул. Івана Франка, 19 у Шевченківському районі столиці.

    Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 45 чоловік особового складу.

    На місці було створено оперативний штаб.

    Нагадаємо, повідомлення про пожежу в трьохповерховій адміністративній будівлі надійшло до рятувальників 27 січня о 10:14.

    Пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву. 

    У ході розвідки врятовано двох осіб з третього поверху за допомогою автодрабини, ще двох - сходовими клітинами. Врятованих чотирьох осіб було оглянуто бригадою швидкої медичної допомоги, від госпіталізації відмовилися.

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    З’явилося відео, як рятувальники боролися з пожежею у Мінкульті
    З’явилося відео, як рятувальники боролися з пожежею у Мінкульті
    З’явилося відео, як рятувальники боролися з пожежею у Мінкульті
    З’явилося відео, як рятувальники боролися з пожежею у Мінкульті
    З’явилося відео, як рятувальники боролися з пожежею у Мінкульті
    З’явилося відео, як рятувальники боролися з пожежею у Мінкульті

    Через сильне задимлення проводилася евакуація людей. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на безпечну відстань вийшло близько 220 осіб.О4

    Об 11:24 пожежу було ліквідовано.

    пожежа Київ Мінкульт ДСНС рятувальники
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