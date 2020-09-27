У Києві влаштували жорстокий погром на пішохідному мосту (фото)



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Фото dtp.kiev.ua

Пішохідний міст навіть не встигли відкрити

У Києві на пішохідному мосту, який знаходиться на Відрадному, невідомі влаштували погром, розбивши скло. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

За даними каналу, на момент НП об’єкт ще не був офіційно відкритий.

«Міст знаходиться на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Василенка. Минулого року старий міст повністю розібрали, а на його місці звели новий, більш сучасний – з дахом, ліфтами та скляними панелями біля сходових прольотів», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня 2019 року обвалилася частина Пішохідного моста, який з’єднує правий берег і Труханів острів. Бетонні блоки впали в воду і на насип.

У корпорації «Київавтодор» повідомили, що на мосту проводять додаткові обстеження.

За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).

Мер Києва Віталій Кличко запевнив жителів столиці, що пішохідний міст на Труханів острів – безпечний для пішоходів.

Після часткового обвалення Київавтодор вирішив стабілізувати конструкцію Пішохідного мосту на Труханів. Дорожники поклали бетонні плити на ділянці пішохідного мосту на Труханів острів, таким чином створивши противагу натомість тої, що обрушилася.

Як повідомлялося, пішохідний міст на Труханів острів у Києві закриють.

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