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    У «Борисполі» прикордонники виявили у киргиза підроблений бельгійський паспорт

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    У «Борисполі» прикордонники виявили у киргиза підроблений бельгійський паспорт
    Фото: Держприкордонслужба

    Чоловік придбав підробку у Стамбулі за 20 тисяч євро

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» в іноземця прикордонники виявили фальшивий бельгійський паспорт. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Громадянин Киргизстану прямував авіарейсом Стамбул-Київ та використовував для своєї подорожі підроблений паспорт громадянина Бельгії.

    Як повідомив чоловік, в подальшому він планував за цим паспортом потрапити до США.

    Зі слів чоловіка, підробку він придбав у Стамбулі за 20 тисяч євро.

    В особистих речах іноземці правоохоронці знайшли справжній паспорт.

    У в’їзді в Україну 33-річному іноземцю відмовили, підроблений документ вилучили та, крім того, заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.

    Наразі чоловік очікує на повернення зворотним рейсом до Туреччини.

    Як повідомлялося, нещодавно у «Борисполі» прикордонники викрил громадянина Ірану з підробленим документом. Іноземець зізнався, що аргентинський паспорт придбав у Стамбулі за 600 євро та планував з його допомогою дістатися в Німеччину.

    Теги: прикордонники Київ Аеропорт Бориспіль паспорт іноземці
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    У «Борисполі» прикордонники виявили у киргиза підроблений бельгійський паспорт