У «Борисполі» прикордонники виявили у киргиза підроблений бельгійський паспорт

Чоловік придбав підробку у Стамбулі за 20 тисяч євро

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» в іноземця прикордонники виявили фальшивий бельгійський паспорт. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Громадянин Киргизстану прямував авіарейсом Стамбул-Київ та використовував для своєї подорожі підроблений паспорт громадянина Бельгії.

Як повідомив чоловік, в подальшому він планував за цим паспортом потрапити до США.

Зі слів чоловіка, підробку він придбав у Стамбулі за 20 тисяч євро.

В особистих речах іноземці правоохоронці знайшли справжній паспорт.

У в’їзді в Україну 33-річному іноземцю відмовили, підроблений документ вилучили та, крім того, заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.

Наразі чоловік очікує на повернення зворотним рейсом до Туреччини.

Як повідомлялося, нещодавно у «Борисполі» прикордонники викрил громадянина Ірану з підробленим документом. Іноземець зізнався, що аргентинський паспорт придбав у Стамбулі за 600 євро та планував з його допомогою дістатися в Німеччину.