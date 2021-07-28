У «Борисполі» прикордонники виявили у киргиза підроблений бельгійський паспорт
Чоловік придбав підробку у Стамбулі за 20 тисяч євро
У міжнародному аеропорту «Бориспіль» в іноземця прикордонники виявили фальшивий бельгійський паспорт. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Громадянин Киргизстану прямував авіарейсом Стамбул-Київ та використовував для своєї подорожі підроблений паспорт громадянина Бельгії.
Як повідомив чоловік, в подальшому він планував за цим паспортом потрапити до США.
Зі слів чоловіка, підробку він придбав у Стамбулі за 20 тисяч євро.
В особистих речах іноземці правоохоронці знайшли справжній паспорт.
У в’їзді в Україну 33-річному іноземцю відмовили, підроблений документ вилучили та, крім того, заборонили в'їзд на територію України терміном на три роки.
Наразі чоловік очікує на повернення зворотним рейсом до Туреччини.
Як повідомлялося, нещодавно у «Борисполі» прикордонники викрил громадянина Ірану з підробленим документом. Іноземець зізнався, що аргентинський паспорт придбав у Стамбулі за 600 євро та планував з його допомогою дістатися в Німеччину.