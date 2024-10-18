Вбивство дільничного офіцера поліції: на Київщині суд виніс вирок

Суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі строком на сім років

У судовому засіданні чоловік своєї вини не визнав

Суд визнав винним чоловіка у вбивстві дільничного офіцера поліції та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

«Прокурори у суді довели, що у березні 2019 року, перебуваючи в одному із закладів відпочинку Київщини, у засудженого виник конфлікт з 22-річним дільничним офіцером районного відділу поліції. В ході сварки чоловік наніс кулаком удар в голову потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень дільничний помер в кареті швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

У судовому засіданні чоловік своєї вини не визнав. Однак, суд, врахувавши обґрунтовані та беззаперечні доводи прокурорів, ухвалив обвинувальний вирок та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років.

Незважаючи на те, що на судовому засіданні обвинувачений не визнав своєї вини, суд, врахувавши зібрані докази, виніс обвинувальний вирок.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримано учасника кримінальної банди, який брав участь у «сходці». 16 жовтня правоохоронці затримали 24-річного мешканця Чернігівської області, який спільно з іншими учасниками та лідерами злочинних груп зустрічався для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ