Підозрювані у замаху на Соболєва не мають відношення до «Правого сектора», але на Донбасі воювали



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Один із підозрюваних - Андрій Лаврега - має державні нагороди за участь у бойових діях на Донбасі

Комбат зазначив, що в Україні ветерани бойових дій не проходять необхідного курсу реабілітації

У «Правому секторі» заперечили інформацію про причетність до їхньої організації підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва та вбивство його 3-річного хлопчика.

Про це «Правий сектор» повідомив у Facebook.

«За повідомленнями деяких медіа підозрювані у цьому злочині нібито мають відношення до «Правого сектору», бо підпорядковувались заступнику командувачу УДА так званому комбату Червню (Андрію Гергерту). Правий сектор вкотре наголошує на тому, що Андрій Гергерт та його бійці не мають жодного відношення до Правого сектора», — йдеться у повідомленні.

У коментарі ЗМІ заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону «Аратта» Андрій Гергерт на позивний Червень підтвердив, що Андрій Лаврега та Олексій Семенов, яких у медіа називають підозрюваними у вбивстві сина В’ячеслава Соболєва, служили в його батальйоні.

За словами Гергерта, Андрій Лаврега Тихий служив у батальйоні два роки, був достатньо професійним снайпером, одним з кращих.

«Молодим хлопцем прийшов — один з найкращих бійців підрозділу, був снайпером. Після того ми не спілкувалися, на той номер він не відповідав. Хоча ми, як можемо, відслідковуємо долю кожного. Але не вдалось. Він сказав, що їде на Одещину до дівчини, типу: «Я вже наївся тією війною», — розповів чоловік.

За словами Червня хлопцю тоді було 20 років, він не зловживав алкоголем та наркотиками.

«Був фаховим снайпером, я вважаю — одним з найкращих на війні. Я в нього вкладав душу, він був дуже відкритий, хороший хлопець, дуже ідейний, таких мало», — сказав Гергерт.

Щодо Олексія Семенова, Гергерт підтвердив, що такий боєць також служив у нього, однак менше.

«У мене такий боєць був також. Менший. Сам з Одещини. В анкеті бачу пише, що росіянин. Його я чесно не пам’ятаю, він пішов раніше», — розповів заступник командира.

Він також зазначив, що бачив психологічні проблеми, як в тих хлопців, так і в інших і зазначив, що це проблема відсутності реабілітації для військових.

«Розумію не можу ні до кого докричатися в країні про цю біду. Немає програми реабілітації, немає досі закону про добровольців. 10 тисяч людей пішло на війну, залізло в окопи, по ним стріляли, вони стріляли. А вони нікому не потрібні. Такі страшні трагедії будуть продовжуватися. От таким чином війна зайде на наші вулиці», — сказав Червень.

Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.