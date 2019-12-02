Поліція надала охорону депутату Соболєву після обстрілу його машини
Поліція розслідує справу щодо обстрілу автомобіля депутата
Депутату Київської обласної ради В'ячеславу Соболєву, автомобіль якого 1 грудня було обстріляно, поліція надала супровід.
Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
«Відразу після скоєння злочину надали йому поліцейське супроводження», - сказав він.
На момент стрілянини у депутата охорони не було.
Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.
Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.
Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.
Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.
Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.