Вбивство дівчини через ревнощі: 18-річного юнака арештували на два місяці



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Підозрюваного у вбивстві 18-річної дівчини було затримано на території Полтави Фото: Прокуратура Києва

Хлопця було затримано на території Полтави

Судом взято під варту хлопця, якого підозрюють у вбивстві 18-річної дівчини, тіло якої з ознаками насильницької смерті знайшли у квартирі у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що 24 липня, перебуваючи у квартирі потерпілої, 18-річний юнак у ході раптово виниклого конфлікту на фоні ревнощів наніс знайомій дівчині численні удари в різні частини тіла.

Від отриманих ударів 18-річна дівчина померла. Зловмисник, переодягнувшись в інший одяг, покинув місце вчинення злочину. У подальшому його було затримано на території міста Полтава.

На даний час за погодженням з місцевою прокуратурою слідчим Голосіївського управління поліції затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України) та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Раніше поліція Києві повідомила подробиці справи. Попередньо відомо, що хлопець і дівчина познайомилися у Полтаві, товаришували. Що сталося між ними у квартирі – встановить слідство. За вчинення умисного вбивства 18-річному мешканцю Полтави загрожує до 15-ти років позбавлення волі.