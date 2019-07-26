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    Вбивство дівчини через ревнощі: 18-річного юнака арештували на два місяці

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    Підозрюваного у вбивстві 18-річної дівчини було затримано на території Полтави - Вбивство дівчини через ревнощі: 18-річного юнака арештували на два місяці
    Підозрюваного у вбивстві 18-річної дівчини було затримано на території Полтави
    Фото: Прокуратура Києва

    Хлопця було затримано на території Полтави

    Судом взято під варту хлопця, якого підозрюють у вбивстві 18-річної дівчини, тіло якої з ознаками насильницької смерті знайшли у квартирі у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Встановлено, що 24 липня, перебуваючи у квартирі потерпілої, 18-річний юнак у ході раптово виниклого конфлікту на фоні ревнощів наніс знайомій дівчині численні удари в різні частини тіла.

    Від отриманих ударів 18-річна дівчина померла. Зловмисник, переодягнувшись в інший одяг, покинув місце вчинення злочину. У подальшому його було затримано на території міста Полтава.

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    На даний час за погодженням з місцевою прокуратурою слідчим Голосіївського управління поліції затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України) та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

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    Вбивство дівчини через ревнощі: 18-річного юнака арештували на два місяці
    Вбивство дівчини через ревнощі: 18-річного юнака арештували на два місяці
    Вбивство дівчини через ревнощі: 18-річного юнака арештували на два місяці
    Вбивство дівчини через ревнощі: 18-річного юнака арештували на два місяці

    Раніше поліція Києві повідомила подробиці справиПопередньо відомо, що хлопець і дівчина познайомилися у Полтаві, товаришували. Що сталося між ними у квартирі – встановить слідство. За вчинення умисного вбивства 18-річному мешканцю Полтави загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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