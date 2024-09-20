Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваному обрано запобіжний захід

Підозрюваного у вбивстві на АЗС взяли під варту

41-річний підозрюваний чоловік не дає жодних показань та не пояснює мотивів своїх вчинків

У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві людини на автозаправній станції у Святошинському районі. Він сидітиме в СІЗО до 16 листопада. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За словами правоохоронців, 41-річний підозрюваний чоловік не дає жодних показань та не пояснює мотивів своїх вчинків.

Нагадаємо, за даними слідства, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль Honda Accord та після короткого діалогу пострілом в голову вбив власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.

Подія сталась на автозаправній станції у Святошинському районі. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік.

Згодом його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України).