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Прокуратура Венесуели видала ордер на арешт президента Аргентини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Прокуратура Венесуели видала ордер на арешт президента Аргентини
Мілей та його сестра можуть опинитися під арештом за «крадіжку» літака
фото із відкритих джерел

Прокуратура Венесуели видала ордер на арешт лідера Аргентини Мілея та його сестри

Прокуратура Венесуели видала ордер на арешт президента Аргентини Хав'єра Мілея та його сестри Карини Мілей, яка обіймає посаду генсекретаря адміністрації президента, заявив в ефірі телеканалу VTV генпрокурор Тарек Вільям Сааб. Також ордер виданий на міністра безпеки Патрісію Бульчір.

За словами прокурора, уряд Аргентини здійснив «крадіжку» літака компанії Emtrasur, за що національному лідеру пред'явлені звинувачення зокрема в пограбуванні за обтяжливих обставин та незаконне виведення літака з ладу. Крім того, Сааб запевнив, що Мілей «став небезпекою для всієї півкулі, він не має морального духу, щоб нападати на венесуельські демократичні інститути».

Вантажний Boeing 747 венесуельської компанії Emtrasur був заарештований в аргентинському аеропорту 2022 року. Цей інцидент загострив напруженість між Венесуелою та Аргентиною, яка ще більше посилилася з того часу, як Мілей вступив на посаду у грудні минулого року. На початку 2024 року суд вирішив передати повітряне судно до США. Згодом його було знищено.

Раніше Мадуро переміг у  президентських перегонах. При цьому Аргентина не визнала результатів виборів у латиноамериканській країні. Хав'єр Мілей назвав результати голосування «черговим обманом» і віддав перевагу опозиціонеру Едмунду Гонсалесу.

Минулого тижня аргентинське МЗС закликало прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) ініціювати видачу ордера на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Відомство зазначило, що причиною цього стали дії Мадуро, які можна розглядати як злочини проти людяності.

До слова, у Домініканській республіці затримали другий літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Повітряне судно Dassault Falcon 2000 перебуває в аеропорту Ігуеро.За даними бази Jetphotos, літак Мадуро здійснив лише один рейс у вересні 2019 року. Тоді повітряне судно здійснило рейс на Мальту, яка на той час була союзником Венесуели. Більше жодних записів про цей літак із реєстраційним номером YV-3360 у платформах відстеження рейсів не з'являлося.

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Теги: арешт літак прокурор Аргентина Венесуела вибори суд

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