Франція використовує проти Дурова «таємний кібер-закон» – Politico

Використання закону про криптографію 2004 року для висунення звинувачень Павлу Дурову напружило технічну індустрію

Два звинувачення з шести, які жандармерія Франції висунула проти засновника Telegram Павла Дурова, були менш помітними на тлі решти, але викликали переполох у технологічному секторі. Про це пише Politico.

Ці два звинувачення стосуються надання послуг криптології, спрямованих на забезпечення функцій конфіденційності без обов'язкового декларування, а також надання та імпорту засобів криптології, які не забезпечують функції автентифікації чи перевірки цілісності без обов'язкового декларування.

В основі цих звинувачень лежить закон від 2004 року, який зобов'язує будь-яку компанію, що пропонує криптографічні послуги, повідомляти французьке агентство кібербезпеки ANSSI та зберігати опис технічних характеристик інструменту криптографії, а також вихідний код програмного забезпечення.

На відміну від інших звинувачень, що полягають насамперед у поширенні нелегального контенту, ці два звинувачення були несподіваними для інших додатків, що надають функції зашифрованого листування, наприклад, iMessage від Apple, Signal або WhatsApp, пише Politico.

Видання зазначає, що подібними «незрозумілими законами» деякі західні уряди намагаються встановити контроль над приватним листуванням в інтернеті.

Опитані Politico юристи та представники галузі не змогли згадати жодного випадку за 20 років, коли цей закон використовувався для висунення звинувачень технологічним платформам. «Це економічне самогубство, яке швидко і назавжди змінює сприйняття засновників та інвесторів», – написав у X гендиректор Proton Енді Йєн.

Politico зазначає, що від коментування звинувачень проти Дурова утримуються деякі спікери, які зазвичай висловлюються на підтримку криптографічних інструментів, що сприяє поширенню знервованості в галузі.

Telegram насправді не є сервісом із наскрізним шифруванням, «незважаючи на їх маркетинг, що вводить в оману», заявив Метью Ходжсон, генеральний директор Element і співзасновник Matrix – двох технологічних компаній, що спеціалізуються на криптографії. На його думку, це ускладнює становище месенджера, оскільки фактично він має доступ до даних, які можна було б передати з метою боротьби зі зловживаннями, якби для цього було бажання.

Дуров був затриманий у Парижі близько двох тижнів тому. Після чотирьох днів допитів його відпустили під заставу, а також зобов'язання не залишати територію Франції та двічі на тиждень відзначатись у жандармерії.

До слова, засновник месенджера Telegram Павло Дуров, після свого гучного затримання у Франції, нарешті порушив мовчання. У своїй першій публічній заяві він висловив здивування висунутими звинуваченнями та пообіцяв докласти зусиль для покращення безпеки та зменшення рівня зловживань на платформі.