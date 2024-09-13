Латвія засудила прокремлівську активістку до одного року увʼязнення

Попереднє умовне увʼязнення було замінене на реальний термін

Відземський окружний суд у Латвії засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі виправдання геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнного злочину. Про це повідомляє Delta.

Відомо, що раніше суд призначив Крейле один рік умовного увʼязнення за ґратами. Наразі окружний суд змінив це покарання на реальний термін.

У матеріалі йдеться, що прокремлівська активістка неодноразово носила сумку із літерою Z у публічних місцях та на заходах. Також Єлена Крейле у Ризі біля посольства РФ висловила свою підтримку Москві, коли відбувалася акція протесту проти війни в Україні.

«Крейле регулярно здійснювала й інші провокаційні дії, спрямовані на прославлення та виправдання російської агресії», – додають у матеріалі.

Зазначено, що вирок можна оскаржити у Верховному суді.

Нагадаємо, з 25 серпня Продовольчо-ветеринарна служба Латвії почала посилений контроль за російськими та білоруськими товарами на пунктах прикордонного контролю. Також сейм Латвії підтримав у першому читанні поправки до Закону «Про дорожній рух», які з 1 листопада цього року запроваджують заборону на перебування в Латвії транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Як відомо, Латвія завершила будівництво 145 кілометрового паркану на кордоні із Білоруссю. До кінця року мають облаштувати супутню інфраструктуру, зокрема дороги для патрулювання.

До слова, Латвії на ремонт чи створення сховищ та місць для укриття буде потрібно близько 100 млн євро. При цьому у підготовленому Міністерством внутрішніх справ (МВС) законопроєкті пропонується поділити всі латвійські притулки на три категорії.