Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвія засудила прокремлівську активістку до одного року увʼязнення

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Латвія засудила прокремлівську активістку до одного року увʼязнення
Вирок можна оскаржити у Верховному суді
фото: LETA

Попереднє умовне увʼязнення було замінене на реальний термін

Відземський окружний суд у Латвії засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі виправдання геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнного злочину. Про це повідомляє Delta.

Відомо, що раніше суд призначив Крейле один рік умовного увʼязнення за ґратами. Наразі окружний суд змінив це покарання на реальний термін.

У матеріалі йдеться, що прокремлівська активістка неодноразово носила сумку із літерою Z у публічних місцях та на заходах. Також Єлена Крейле у Ризі біля посольства РФ висловила свою підтримку Москві, коли відбувалася акція протесту проти війни в Україні.

«Крейле регулярно здійснювала й інші провокаційні дії, спрямовані на прославлення та виправдання російської агресії», – додають у матеріалі.

Зазначено, що вирок можна оскаржити у Верховному суді.

Нагадаємо, з 25 серпня Продовольчо-ветеринарна служба Латвії почала посилений контроль за російськими та білоруськими товарами на пунктах прикордонного контролю. Також сейм Латвії підтримав у першому читанні поправки до Закону «Про дорожній рух», які з 1 листопада цього року запроваджують заборону на перебування в Латвії транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі.

Як відомо, Латвія завершила будівництво 145 кілометрового паркану на кордоні із Білоруссю. До кінця року мають облаштувати супутню інфраструктуру, зокрема дороги для патрулювання.

До слова, Латвії на ремонт чи створення сховищ та місць для укриття буде потрібно близько 100 млн євро. При цьому у підготовленому Міністерством внутрішніх справ (МВС) законопроєкті пропонується поділити всі латвійські притулки на три категорії.

Читайте також:

Теги: суд пропаганда акція Латвія вирок пропагандист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
Підрив «Північного потоку». Чому Україну звинуватили саме зараз
16 серпня, 15:49
Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
19 серпня, 17:35
Гантер Байден (на передньому плані) каже, що прийме будь-який вирок, який винесе суд Лос-Анджелеса
Син Байдена визнав провину у справі про ухилення від сплати податків
5 вересня, 22:08
Під час судового засідання було продовжено дослідження документів у рамках цієї справи
Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного суду Князєву
9 вересня, 13:52
Суддя у Нью-Йорку планує оголосити вирок Трампу після виборів – Reuters
Суддя у Нью-Йорку планує оголосити вирок Трампу після виборів – Reuters
6 вересня, 22:15
Адвокатка Юлія Сегеда і Марина Полях (ліворуч)
Суд виправдав дніпрянку Марину Полях, яка, захищаючись, вбила свого кривдника
10 вересня, 10:01
У суді обвинувачений частково визнав вину
Відмовився воювати, бо бідний і не має сімʼї. Суд ухвалив вирок
11 вересня, 08:25
Андрію Наумову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна
Ексгенерал СБУ Наумов постане перед судом
Вчора, 13:19
Організатори фестивалю не вбачають у фільмі наявність російської пропаганди. Однак проти його показу збиралися масові протести у Торонто
Кінофестиваль у Торонто презентуватиме фільм «Росіяни на війні» попри протести
Вчора, 07:57

Політика

Латвія засудила прокремлівську активістку до одного року увʼязнення
Латвія засудила прокремлівську активістку до одного року увʼязнення
Гарріс запропонувала провести ще одні дебати: Трамп відповів на пропозицію
Гарріс запропонувала провести ще одні дебати: Трамп відповів на пропозицію
Опитування показало, скільки угорців виступають проти вступу України до ЄС
Опитування показало, скільки угорців виступають проти вступу України до ЄС
Чехія назвала країну, яка становить для неї найбільшу небезпеку
Чехія назвала країну, яка становить для неї найбільшу небезпеку
Іран кличе послів ЄС, щоб спростувати передачу ракет Росії
Іран кличе послів ЄС, щоб спростувати передачу ракет Росії
Росія оголосила в розшук журналістів, які знімали репортажі на Курщині
Росія оголосила в розшук журналістів, які знімали репортажі на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
40K
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
«Можливості практично вичерпані»: МВС Німеччини виступило проти нових мігрантів
15K
Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ
13K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua