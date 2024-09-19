Головна Київ Новини
search button user button menu button

Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві після того, як їм не продали алкоголь

Стьопа Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві після того, як їм не продали алкоголь
Чоловіки в Києві напали на заправника АЗС
Фото:t.me/kyiv_pro_office

У ніч проти 19 вересня у Києві на АЗС двоє хлопців напали на працівника станції

Під час комендантської години в Києві двоє молодиків прийшли на заправку, щоб купити там алкоголь. Після того, як їм відмовили у продажі спиртного, хлопці напали на працівника АЗС. Про це повідомляє Київська міськпрокуратура.

«Встановлено, близько 2 години ночі, під час дії у Києві комендантської години, двоє молодиків 22 та 24 років прийшли на заправку на вул. Івана Виговського придбати алкогольні напої. Один із підозрюваних пішов в магазин, де касир пояснила йому, що алкоголь продають до 22 години. Інший чоловік в цей час на вулиці з палицею в руках почав суперечку з оператором АЗС», – йдеться в повідомленні прокуратури.

6 фото
На весь екран
Молодики побили в Києві заправника на АЗС
фото: t.me/kyiv_pro_office

Після того, як один із зловмисників не зміг купити алкоголь, він вийшов на вулицю та приєднався до побиття працівника АЗС. Молодики завдавали тілесних ушкоджень чоловіку руками, ногами, а також металевою палицею, з якою один із них прийшов на АЗС.

Внаслідок цього у заправника закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Однак, після побиття зловмисники не зупинились та продовжили хуліганські дії. Вони розбили мобільний телефон потерпілого.  

«Чоловікам повідомлено про підозру. На цей час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років», – заявили у прокуратурі.

Нагадаємо, чоловіку, який у середу, 18 вересня, вчинив стрілянину на київській автозаправці, оголосили підозру за чотирма статтями. Повідомляється, що чоловіка підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів.

Читайте також:

Теги: Київ напад АЗС травма магазин чоловік алкоголь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві чоловіка затисло під вагоном потяга метро
У столичному метро пасажир потрапив під потяг: рятувальники повідомили деталі
29 серпня, 23:20
Співак не планував виступу, але, за його словами, він вийшов доречним
Вакарчук заспівав для перехожих у Києві
1 вересня, 23:55
У Києві повітряна тривога тривала сім хвилин
У Києві повітряна тривога тривала сім хвилин
5 вересня, 23:48
У передмісті Києва працює ППО
У передмісті Києва працює ППО
10 вересня, 05:50
Метою забігу є популяризація бігової культури в Україні серед всіх верств населення будь-якого віку та серед людей з інвалідністю
У столиці пройде інклюзивний забіг на підтримку ЗСУ
11 вересня, 18:13
Жоден з дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах до столиці
Атака дронів на столицю: влада повідомила деталі
12 вересня, 08:12
28-річний чоловік трощив вікна та пошкодив майно закладу
У Львові чоловік розтрощив кав’ярню військового
16 вересня, 20:48
Як прогнозують синоптики у Києві температура вночі 15-17°, вдень 24-26°\
Вересень у столиці третій день поспіль б’є температурні рекорди
17 вересня, 13:46
У суботу, 21 вересня, фахівці розпочнуть перекладати теплову мережу
На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі
Сьогодні, 10:49

Новини

Будівельні відходи, старі меблі та техніка біля будинку: що варто знати киянам
Будівельні відходи, старі меблі та техніка біля будинку: що варто знати киянам
Обшуки у Свято-Введенському монастирі Києва: підозру отримав архімандрит
Обшуки у Свято-Введенському монастирі Києва: підозру отримав архімандрит
Міндовкілля повідомило про якість води у Десні та Сеймі
Міндовкілля повідомило про якість води у Десні та Сеймі
Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві після того, як їм не продали алкоголь
Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві після того, як їм не продали алкоголь
Норвегія заявила про підвищений рівень радіації через пожежу у Чорнобилі
Норвегія заявила про підвищений рівень радіації через пожежу у Чорнобилі
На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі
На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
32K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
14K
Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»

Новини

Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua