Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві після того, як їм не продали алкоголь

У ніч проти 19 вересня у Києві на АЗС двоє хлопців напали на працівника станції

Під час комендантської години в Києві двоє молодиків прийшли на заправку, щоб купити там алкоголь. Після того, як їм відмовили у продажі спиртного, хлопці напали на працівника АЗС. Про це повідомляє Київська міськпрокуратура.

«Встановлено, близько 2 години ночі, під час дії у Києві комендантської години, двоє молодиків 22 та 24 років прийшли на заправку на вул. Івана Виговського придбати алкогольні напої. Один із підозрюваних пішов в магазин, де касир пояснила йому, що алкоголь продають до 22 години. Інший чоловік в цей час на вулиці з палицею в руках почав суперечку з оператором АЗС», – йдеться в повідомленні прокуратури.

6 фото На весь екран









Молодики побили в Києві заправника на АЗС фото: t.me/kyiv_pro_office

Після того, як один із зловмисників не зміг купити алкоголь, він вийшов на вулицю та приєднався до побиття працівника АЗС. Молодики завдавали тілесних ушкоджень чоловіку руками, ногами, а також металевою палицею, з якою один із них прийшов на АЗС.

Внаслідок цього у заправника закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Однак, після побиття зловмисники не зупинились та продовжили хуліганські дії. Вони розбили мобільний телефон потерпілого.

«Чоловікам повідомлено про підозру. На цей час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років», – заявили у прокуратурі.

Нагадаємо, чоловіку, який у середу, 18 вересня, вчинив стрілянину на київській автозаправці, оголосили підозру за чотирма статтями. Повідомляється, що чоловіка підозрюють в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів.