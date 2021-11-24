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    Сім'я простого судді живе в розкішному будинку (відео)

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    Земля під будинком, де живе родина судді, також дісталася в якості подарунку - Сім'я простого судді живе в розкішному будинку (відео)
    Земля під будинком, де живе родина судді, також дісталася в якості подарунку
    скріншот з відео Bihus.info

    Будівництво маєтку коштувало кілька мільйонів гривень

    Без значних заробітків та шаленого спадку, родина судді Печерського районного суду Києва Тетяни Ільєвої, у кабінеті якої НАБУ провело обшуки, розбудовується під Києвом і користується дорогими позашляховиками. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

    Журналісти повідомляють, що у Ільєвої є маєток у Хотянівці на 264 квадратні метри. Поруч з ним добудовують ще один будинок – трохи менший. У декларації судді вказано, що будівництво маєтку коштувало як двокімнатна квартира на околиці Києва – 1,8 млн грн.

    Але офіційно і цих грошей у судді не було, тож, в момент, коли будівництво вже велося, Ільєва задекларувала спочатку 1 млн грн, а потім ще 1,5 млн у якості нібито подарунків від матері.

    Нагадаємо, суддя, який визнав поета Стуса «особливо небезпечним рецидивістом», домігся більшої пенсії.

    Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов колишнього судді Київського обласного суду Петра Фещенка та зобов’язав Пенсійний фонд провести йому перерахунок та виплату щомісячного довічного грошового утримання.

    Теги: НАБУ будівництво суддя будинок
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    Сім'я простого судді живе в розкішному будинку (відео)