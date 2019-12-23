У парку Києва знайшли тіло зарізаного хлопця



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Труп знайшли в парку «Юність»

У Києві на території парку «Юність» було знайдено тіло хлопця, на якому були сліди насильницької смерті.

Про повідомляє Інформатор.

Як зазначається, тіло 22-річного чоловіка знайшли у ніч на 21 грудня неподалік від вулиці Володимира Покотила в Святошинському районі столиці.

За словами правоохоронців, на тілі загиблого було виявлено колоту рану в районі серця. За попередньою інформацією, поранення могло стати причиною смерті хлопця.

Окрім цього, на місці події під час огляду тіла знайшли особисті речі хлопця та документи. Зокрема, особистість загиблого було встановлено завдяки пропуску на роботу.

Наразі у поліції з’ясовують причину смерті чоловіка та інші подробиці цієї події.