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Кращі заклади столиці: оприлюднено ТОП-10 шкіл Києва за підсумками НМТ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кращі заклади столиці: оприлюднено ТОП-10 шкіл Києва за підсумками НМТ
Перше місце серед навчальних закладів столиці виборов Ліцей «Інтелект» Дарницького району
фото: Ліцей «Інтелект»

Через постійні загрози повітряних ударів тестування у школах цього року проходило у складних безпекових умовах

Опубліковано рейтинг найкращих шкіл Києва за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Список укладено інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» на основі офіційних даних Українського центру оцінювання якості освіти, інформує «Главком».

Перше місце серед навчальних закладів столиці виборов Ліцей «Інтелект» Дарницького району, який також очолив загальноукраїнський рейтинг. Усі випускники ліцею успішно склали тестування, провівши заклад на абсолютну вершину списку. Другу сходинку посів Русанівський ліцей Дніпровського району, а третє місце здобув Центр освіти «Оптіма».

Укладачі рейтингу зазначають, що через постійні загрози повітряних ударів тестування проходило у складних безпекових умовах. При розрахунку підсумкового балу враховувалися як середні результати учасників з усіх предметів НМТ, так і загальна кількість складених тестів випускниками кожного закладу.

Топ-10 шкіл Києва за результатами НМТ-2025:

  1. Ліцей «Інтелект» (Дарницький р-н) – рейтинговий бал 150,8 
  2. Русанівський ліцей (Дніпровський р-н) – 147,4  
  3. ТОВ «Центр освіти «Оптіма» – 146,5 
  4. Політехнічний ліцей НТУУ «КПІ» – 145,9  
  5. Приватний заклад «Європейський колегіум» – 145,7
  6. Природничо-науковий ліцей №145 (Печерський р-н) – 145,2  
  7. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» (Солом’янський р-н) – 145,1 
  8. ТОВ «Київський ліцей «Кі скул» – 145,0 
  9. Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка – 144,6 
  10. Ліцей «Екологія і культура» – 143,2 
Рейтинг найкращих шкіл Києва за результатами НМТ 2025 року
Рейтинг найкращих шкіл Києва за результатами НМТ 2025 року
інфографіка: osvita.ua

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

До слова, львівська гімназія «Євшан» очолила рейтинг 200 найкращих закладів освіти України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ). Другу сходинку також виборов представник цього ж міста – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка. Трійку лідерів замикає столичний Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району.

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Теги: Київ НМТ освіта школа рейтинг

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