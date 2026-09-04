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Названо десять найкращих шкіл за результатами НМТ

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Названо десять найкращих шкіл за результатами НМТ
Перша в Україні підземна школа-укриття на Одещині
фото: yug.today

Загалом перша десятка рейтингу сформована переважно закладами Києва та Львова

Львівська гімназія «Євшан» очолила рейтинг 200 найкращих закладів освіти України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ). Другу сходинку також виборов представник цього ж міста – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка. Трійку лідерів замикає столичний Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Освіта.ua».

Загалом перша десятка рейтингу сформована переважно закладами Києва (шість шкіл) та Львова (три школи), а також одним закладом з Івано-Франківська.

Названо десять найкращих шкіл за результатами НМТ фото 1

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту, отримані випускниками шкіл у 2025 році. У рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Випускники складали національний мультипредметний тест (українська мова, математика, історія України, предмет на вибір).

Раніше «Главком» писав, що загальна частка вступників, які не подолали поріг хоча б з одного предмета НМТ, у 2026 році суттєво не змінилася. Водночас погіршилися результати з української мови та історії України, тоді як із математики вони дещо покращилися.

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Теги: НМТ школа рейтинг

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