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Атака на Київ: Кличко повідомив про нові пошкодження

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Атака на Київ: Кличко повідомив про нові пошкодження
У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерховий будинок
фото: ДСНС Києва (ілюстративне)

Загалом протягом дня в столиці постраждали семеро людей, усім медики допомогли амбулаторно

Ввечері 26 вересня російські безпілотники знову пошкодили будівлі в трьох районах Києва: Святошинському, Солом'янському та Шевченківському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал міського голови Віталія Кличка.

Що сталося ввечері

У Святошинському районі уламки безпілотника впали на територію закладу дошкільної освіти. За попередніми даними, руйнувань там не зафіксовано.

О 21:22 Кличко повідомив, що в Солом'янському районі, попередньо, сталося влучання в нежитлову будівлю. На місці було задимлення, а екстрені служби вирушили туди.

Атака на Київ: Кличко повідомив про нові пошкодження фото 1
Атака на Київ: Кличко повідомив про нові пошкодження фото 2
фото: соцмережі

О 22:07 мер додав, що в Солом'янському районі БпЛА впав на відкритій території. Вибухова хвиля пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок: вибила вікна й зачепила фасад. У Шевченківському районі, за попередніми даними, безпілотник влучив у незаселений житловий будинок. Згодом Кличко повідомив, що виникла там пожежа локалізована, а екстрені служби й далі працюють на місці. 

За словами Кличка, протягом 26 вересня внаслідок атак у столиці постраждали семеро людей. Усім медики надали допомогу амбулаторно.

Відрадний. В мережі публікують світлину з місця падіння ворожого БпЛА поруч із будинком
Відрадний. В мережі публікують світлину з місця падіння ворожого БпЛА поруч із будинком
фото: соцмережі

Що відомо про ранкові наслідки

Столиця зазнала ударів і зранку. Близько 6:20 у Солом'янському районі внаслідок падіння БпЛА загорівся п'ятиповерховий житловий будинок та магазин на першому поверсі. Рятувальники евакуювали з будівлі 20 людей, четверо мешканців дістали поранення.

Наслідки нічної атаки зафіксували й в інших районах. У Дарницькому виникла пожежа біля складських будівель, яку ліквідували. В Оболонському уламки впали поруч із житловим будинком, де вибило вікна, а склад пошкодило. Там постраждала одна людина, медики допомогли їй на місці.

У Солом'янському районі дрон спричинив пожежу на покрівлі офісної будівлі, а після ліквідації займання там повторно спалахнуло й з'явилося задимлення. У Святошинському БпЛА впав на територію торговельно-розважального центру: один із магазинів зазнав руйнувань і загорівся, але пожежу загасили.

Через ворожу атаку в столиці також змінили рух громадського транспорту: тролейбуси № 9-К і № 40 тимчасово курсують іншими схемами, бо перекрито вулицю Протасів Яр.

Нагадаємо, ввечері «Главком» повідомляв про влучання дрона в офісну будівлю в Шевченківському районі Києва. Також атаку зазнала Київщина: у Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

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Теги: пожежа Київ Київщина автомобіль рятувальники безпілотник поранення

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