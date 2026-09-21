Росія вдарила по Запоріжжю, Сумах і Київщині – є загибла й поранені: головне за ніч 21 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 21 вересня 2026 року

Ніч на 21 вересня відзначилася серією ударів по кількох українських містах одночасно: Запоріжжя, Суми і Київщина – в усіх трьох є жертви і поранені. Окремо – Трамп знову попросив Зеленського не бити по НПЗ Росії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 вересня.

Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, пошкоджено університет

Росія завдала удару по Запоріжжю – спалахнув торговельний центр, пошкоджено університет, є поранені. Рятувальники ліквідовують пожежу, екстрені служби працюють на місці.

Росіяни вдарили по Сумах: загинула жінка, поранено чоловіка

Внаслідок атаки по Сумах загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. Деталі атаки уточнюються.

Пожежі у чотирьох районах Київщини: постраждала людина

На Київщині спалахнули пожежі одразу у чотирьох районах – є постраждалий. Рятувальники працювали на кількох локаціях одночасно.

Вибори в Росії: ЦВК оголосила перші результати

Центральна виборча комісія Росії оголосила перші результати виборів – без сюрпризів.

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