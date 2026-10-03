Школи Львівщини обмежать використання телефонів: названо винятки

Навчальні заклади мають запровадити нові правила до 30 жовтня

Школярам Львівщини рекомендують не користуватися смартфонами та іншими гаджетами ані на уроках, ані на перервах. Водночас в екстрених ситуаціях і під час виконання навчальних завдань пристрої дозволять використовувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис директора департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Паски у Facebook.

Департамент освіти і науки Львівської ОВА затвердив методичні рекомендації щодо використання електронних пристроїв у закладах загальної середньої освіти. За словами Паски, над документом працювали разом із представниками учнівського самоврядування, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, вчителями, директорами шкіл та керівниками відділів освіти. Також вивчали досвід інших країн.

Йдеться не про автоматичну заборону для всіх шкіл області: остаточні правила кожен заклад ухвалюватиме самостійно. Спершу запропоновані обмеження розглянуть учнівський парламент і батьківський комітет, далі їх має схвалити педагогічна рада, а директор школи – видати наказ.

Посадовець закликав громади та школи ухвалити нові правила до 30 жовтня. За його даними, близько 30% учнів проводять із телефонами понад шість годин на день.

У Департаменті наголосили, що повної заборони гаджетів не буде: доцільність використання телефона на уроці визначатиме вчитель. Забирати пристрої в дітей не планують – їх рекомендують тримати в шкільній сумці з вимкненим звуком.

Які передбачені винятки

Рекомендації допускають використання пристроїв в окремих випадках. Користуватися ними можна буде:

в екстрених ситуаціях;

під час повітряної тривоги;

якщо дитина захворіла;

за вказівкою вчителя для навчання, зокрема для проходження тестів та виконання інших завдань.

Окремо документ забороняє відео- й аудіозапис учасників освітнього процесу. Конкретний порядок користування гаджетами визначатимуть самі школи, тож на практиці обмеження можуть відрізнятися від закладу до закладу.

Нагадаємо, у лютому міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що повна заборона смартфонів у школах не є пріоритетом міністерства, а загальнонаціональних законодавчих обмежень не готують.

До слова, освітня омбудсменка Надія Лещик раніше критикувала практику, коли телефони складають у коробку, яку зберігає вчитель: за її словами, відповідальність за пристрої тоді лягає на педагога, а не на дитину.