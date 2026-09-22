Міносвіти дозволило скорочувати уроки в школах до 35 хвилин

Таке рішення може застосовуватися, якщо діти втомилися або для ефективнішого опрацювання навчального матеріалу

Тривалість занять можуть змінювати залежно від втоми школярів та складності навчального матеріалу

Міністерство освіти і науки дозволило школам за потреби скорочувати тривалість уроків із 45 до 40 або навіть 35 хвилин. Таке рішення може застосовуватися, якщо діти втомилися або для ефективнішого опрацювання навчального матеріалу. Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє «Главком».

За його словами, головним завданням школи залишається досягнення програмних результатів навчання. Тому тривалість уроків та організацію розкладу можна адаптувати до потреб учнів.

«Якщо потрібно, його можна змінювати. Можна скоротити декілька хвилин, зробити урок не 45, а 40 хвилин чи 35 хвилин – від відчуття, наскільки втомилися діти», – сказав міністр.

Бутенко зазначив, що школи також можуть змінювати порядок уроків у розкладі. Зокрема, складніші предмети або теми можна проводити в той час, коли учні здатні краще сприймати матеріал.

«Щоб встигли більше опрацювати матеріал. Перемістити у розкладі уроки місцями для того, щоб опрацювати найскладніший матеріал цих уроків», – пояснив глава Міністерства освіти і науки.

Водночас міністр наголосив, що зміни в організації навчання мають допомагати школам досягати необхідних результатів навчання. Йдеться не про встановлення нової стандартної тривалості уроку, а про можливість адаптувати навчальний процес до конкретної ситуації.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Голова уряду пояснив, що за жовтого рівня тривоги медзаклади продовжуватимуть роботу.