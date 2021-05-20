Велика пресконференція Зеленського. Президента зустрічають мітингом (фото, відео)

Володимир Зеленський отримає незручні запитання під стінами «Антонова»

Біля державного підприємства «Антонов», де сьогодні відбудеться пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років роботи на посаді президента, проходить мітинг активістів.

Організатори акції «Демократична Сокира», Free Dr Kuzmenko, Free Riff, «Правотворець», «Рух опору капітуляції».

Учасники мітингу тримають в руках прапори України, своїх політичних сил і рухів, а також таблички з незручними запитаннями президенту.

Як повідомлялося, пресконференція пройде на території авіаційного держпідприємства «Антонов». Початок зустрічі о 12:00.

Відомо, що тема пресконференції присвячена досягнутими результатами за два роки на посаді глави держави. Також Зеленський розповість про плани у подальшій діяльності.

В анонсі від Офісу президента зазначено, що через вимоги карантину кількість представників ЗМІ на територію проведення заходу може бути обмежена.

Сьогоднішня велика пресконференція Зеленського є вже третьою за рахунком за час його перебування на посаді президента.

У минулому році захід проходив під відкритим небом в парковій частині Маріїнського палацу і тривав близько трьох годин. Кількість учасників тоді також обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. Причому деяким журналістам відмовили в акредитації.

Два роки тому, у 2019-му, відбулась інавгурація Зеленського.

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