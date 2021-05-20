Пресконференція Зеленського. Що відомо про сьогоднішню зустріч президента з журналістами

Через вимоги карантину кількість представників ЗМІ на зустріч з президентом може бути обмежена

Сьогодні відбудеться пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років роботи на посаді президента. Минула масштабна зустріч із пресою відбулася рівно рік тому, 20 травня. А два роки тому, у 2019 відбулась інавгурація Зеленського.

Пресконференція пройде на території авіаційного держпідприємства «Антонов». Початок зустрічі о 12:00. Доступ журналістів, які отримали акредитацію, на територію заводу відкриють з 10:30

Трансляція на українській та англійській мовах буде доступна на всіх сторінках Офісу президента в соціальних мережах.

Відомо, що тема пресконференції присвячена досягнутими результатами за два роки на посаді глави держави. Також Зеленський розповість про плани у подальшій діяльності.

«Це буде досить велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського та обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року», - повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У зв'язку з карантином через коронавірус, пресконференція буде організована з певними обмеженнями.

Так, в анонсі від Офісу президента зазначено, що через вимоги карантину кількість представників ЗМІ на територію проведення заходу може бути обмежена.

Сьогоднішня велика пресконференція Зеленського є вже третьою за рахунком за час його перебування на посаді президента.

У минулому році захід проходив під відкритим небом в парковій частині Маріїнського палацу і тривав близько трьох годин. Кількість учасників тоді також обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. Причому деяким журналістам відмовили в акредитації.

Володимир Зеленський говорив про підсумки року роботи на посаді, також піднімалися питання можливого висунення на другий термін, переговорів з Володимиром Путіним, пріоритетності мінського формату щодо Донбасу, а також великої приватизації в країні.

Перша зустріч Зеленського з журналістами в широкому форматі пройшла в жовтні 2019 року і побила світовий рекорд по тривалості. Протягом 14 годин президент спілкувався з журналістами на території KyivFoodMarket.

У пресмарафоні взяло участь близько 300 представників засобів масової інформації. Серед основних тем - виконання передвиборних обіцянок, тарифи на комунальні послуги, кадрові призначення, війна на Донбасі, переговори в нормандському форматі, ринок землі, легалізація грального бізнесу.



