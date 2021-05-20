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    Пресконференція Зеленського. Що відомо про сьогоднішню зустріч президента з журналістами

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    Цьогорічна пресконференція Володимира Зеленського відбудеться на державному підприємстві &laquo;Антонов&raquo; - Пресконференція Зеленського. Що відомо про сьогоднішню зустріч президента з журналістами
    Цьогорічна пресконференція Володимира Зеленського відбудеться на державному підприємстві «Антонов»
    Фото з відкритих джерел

    Через вимоги карантину кількість представників ЗМІ на зустріч з президентом може бути обмежена

    Сьогодні відбудеться пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років роботи на посаді президента. Минула масштабна зустріч із пресою відбулася рівно рік тому, 20 травня. А два роки тому, у 2019 відбулась інавгурація Зеленського.

    Пресконференція пройде на території авіаційного держпідприємства «Антонов». Початок зустрічі о 12:00. Доступ журналістів, які отримали акредитацію, на територію заводу відкриють з 10:30

    Трансляція на українській та англійській мовах буде доступна на всіх сторінках Офісу президента в соціальних мережах.

    Відомо, що тема пресконференції присвячена досягнутими результатами за два роки на посаді глави держави. Також Зеленський розповість про плани у подальшій діяльності.

    «Це буде досить велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського та обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року», - повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

    У зв'язку з карантином через коронавірус, пресконференція буде організована з певними обмеженнями.

    Так, в анонсі від Офісу президента зазначено, що через вимоги карантину кількість представників ЗМІ на територію проведення заходу може бути обмежена.

    Сьогоднішня велика пресконференція Зеленського є вже третьою за рахунком за час його перебування на посаді президента.

    У минулому році захід проходив під відкритим небом в парковій частині Маріїнського палацу і тривав близько трьох годин. Кількість учасників тоді також обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. Причому деяким журналістам відмовили в акредитації.

    Володимир Зеленський говорив про підсумки року роботи на посаді, також піднімалися питання можливого висунення на другий термін, переговорів з Володимиром Путіним, пріоритетності мінського формату щодо Донбасу, а також великої приватизації в країні.

    Перша зустріч Зеленського з журналістами в широкому форматі пройшла в жовтні 2019 року і побила світовий рекорд по тривалості. Протягом 14 годин президент спілкувався з журналістами на території KyivFoodMarket.

    У пресмарафоні взяло участь близько 300 представників засобів масової інформації. Серед основних тем - виконання передвиборних обіцянок, тарифи на комунальні послуги, кадрові призначення, війна на Донбасі, переговори в нормандському форматі, ринок землі, легалізація грального бізнесу.

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    Теги: ЗМІ тарифи Антонов Володимир Зеленський президент журналіст інавгурація влада
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    Пресконференція Зеленського. Що відомо про сьогоднішню зустріч президента з журналістами