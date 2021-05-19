Зеленський проведе пресконференцію на підприємстві «Антонов»

спілкування Зеленського з журналістами проходило у внутрішньому дворику Маріїнського палацу

Торік спілкування Зеленського з журналістами проходило у внутрішньому дворику Маріїнського палацу

Велика пресконференція президента відбудеться 20 травня

Цьогорічна пресконференція Володимира Зеленського відбудеться на державному підприємстві «Антонов». Про це вже офіційно підтвердили в Офісі президента.

Так, президент зустрінеться із журналістами о 12:00. Представників ЗМІ почнуть пускати на територію заводу з 10:30.

На акредитацію журналістам дали чотири години – її проводитимуть до 15:00 19 травня.

Прес-конференція транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента українською та англійською мовами.

Нагадаємо, 20 травня відбудеться чергова пресконференція Володимира Зеленського. Її проведуть до другої річниці його перебування на цій посаді.

До слова, цього року конструкторському бюро «Антонов» виповнюється 75 років. Воно було засноване 31 травня 1946 року. На честь цієї події «Укроборонпром» вже випустив спеціальний відеоролик «Антонов – легенда світової авіації».

Хто буде модератором пресконференції повідомлять пізніше. Адже наприкінці квітня стало відомо, що прессекретарка президента України Юлія Мендель йде з посади. Але вона залишиться в команді Офісу президента й буде радницею із міжнародних комунікацій.

Нагадаємо, Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський склав присягу президента України 20 травня 2019 року. Таким чином, у цьому році буде друга річниця з дня його інавгурації.

У минулому році велика пресконференція Зеленського відбулася також 20 травня.