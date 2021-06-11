  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    До уваги водіїв! У вихідні перекриють рух Північним мостом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Північному мосту дорожники роблять поточний ремонт покриття - До уваги водіїв! У вихідні перекриють рух Північним мостом
    На Північному мосту дорожники роблять поточний ремонт покриття
    Фото з відкритих джерел

    Дорожні роботи виконуватимуться у напрямку проспекту Степана Бандери

    У неділю, 13 червня, із 09:00 до 23:00 на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Про це попереджає комунальна корпорація «Київавтодор».

    На Північному мосту виконають поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку проспекту Степана Бандери.

    Роботи виконають упродовж неділі, щоб менше впливати на трафік.

    Під час ремонту рух на мосту буде частково обмежено.

    Як повідомлялося, із 22:00 11 червня до 06:00 14 червня на розв’язці біля станції метро «Видубичі» в Києві буде частково обмежено рух транспорту.

    У квітні Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконувався на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    Також розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

    5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

    Крім того, на Володимирському узвозі в Києві розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Під час ремонту рух транспорту на Володимирському узвозі частково обмежать. Обмеження діятимуть до 31 липня.

    Із 5 до 27 червня на вулицях Костьольній і Трьохсвятительській у центрі Києва частково обмежено рух транспорту через середній ремонт доріг.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До уваги водіїв! У вихідні перекриють рух Північним мостом