До уваги водіїв! У вихідні перекриють рух Північним мостом

Дорожні роботи виконуватимуться у напрямку проспекту Степана Бандери

У неділю, 13 червня, із 09:00 до 23:00 на Північному мосту частково обмежать рух транспорту. Про це попереджає комунальна корпорація «Київавтодор».

На Північному мосту виконають поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку проспекту Степана Бандери.

Роботи виконають упродовж неділі, щоб менше впливати на трафік.

Під час ремонту рух на мосту буде частково обмежено.

Як повідомлялося, із 22:00 11 червня до 06:00 14 червня на розв’язці біля станції метро «Видубичі» в Києві буде частково обмежено рух транспорту.

У квітні Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконувався на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

Також розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

Крім того, на Володимирському узвозі в Києві розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Під час ремонту рух транспорту на Володимирському узвозі частково обмежать. Обмеження діятимуть до 31 липня.

Із 5 до 27 червня на вулицях Костьольній і Трьохсвятительській у центрі Києва частково обмежено рух транспорту через середній ремонт доріг.