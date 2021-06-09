У вихідні буде обмежено рух на розв’язці біля метро «Видубичі»

Дорожники ремонтують покриття на підйомі зі Столичного шосе на естакаду

Із 22:00 11 червня до 06:00 14 червня на розв’язці біля станції метро «Видубичі» в Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники продовжують ремонтувати асфальтобетонне покриття на розв’язці біля станції «Видубичі» (підйом зі Столичного шосе на естакаду).

Частину робіт виконали минулими вихідними. Продовжать ремонт і цими.

Роботи проводять у вихідні дні, аби менше впливати на трафік.

Під час робіт рух на підйомі буде частково обмежено.

Нагадаємо, у квітні Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконувався на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

Також на Володимирському узвозі в Києві розпочинається поточний ремонт покриття із бруківки. Під час ремонту рух транспорту на Володимирському узвозі частково обмежать. Обмеження діятимуть до 31 липня.

Із 5 до 27 червня на вулицях Костьольній і Трьохсвятительській у центрі Києва частково обмежено рух транспорту через середній ремонт доріг.