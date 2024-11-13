Велодоріжки на Вокзальній площі: експерт пояснив нововведення

За словами Беспалова, без велодоріжок трансформація Вокзальної площі була б неможлива

Місяць тому столична Вокзальна площа зазнала змін схеми руху з метою впорядкувати транспортні потоки. Але нововведення досі викликають чимало дискусій та суперечок. Особливої критики зазнали велодоріжки, які Центр організації дорожнього руху впровадив замість паркувальної зони. Як повідомив урбаніст, експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов, велодоріжки – це вимушений крок і вимоги Державних будівельних норм (ДБН).

Як зазначає експерт, без велодоріжок трансформація Вокзальної площі була б неможлива. «Велоінфраструктура, як і інклюзивність – це не якісь окремі вимоги київської влади до цього проєкту, але вимоги Державних будівельних норм (ДБН). Без цих двох елементів отримати необхідні погодження проєктів організації дорожнього руху виявляється, скажімо так, важко», – написав Безпалов.

Експерт пояснив, що київська влада у повній мірі використала інструменти доказового транспортного планування. «Були зібрані дані про інтенсивності трафіку і пішоходів, була побудована транспортна модель (цифровий двійник) для існуючого стану, після чого були розроблені різні концепції реорганізації дорожнього руху, що дозволяють досягнути певного ефекту. Кожна з концепцій була змодельована у німецькому софті PTV Vissim, і відповідно для кожної з концепцій були отримані ключові показники ефективності (так звані KPIs). Проаналізувавши результати, київська влада вибрала одну із концепцій, розробила для неї план організації дорожнього руху, погодила його, включно з національною поліцією і, власне, впровадила», – уточнив Беспалов.

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Пояснення Безпалова мало кого переконали у доцільності велодоріжок. Адже у коментарях під дописом експерта, користувачі мережі засипали його питаннями. Зокрема люди цікавилися кількістю велотранспорту на цих велосмугах.

«На жаль, інструменти доказового транспортного планування не врахували цільове призначення саме цього конкретного міського простору. Це не транзитна площа, тому порівнювати її з Контрактовою, ну, принаймні не коректно. Це логістичний термінал для індивідуального використання пасажирами з кількістю багажу, яка істотно перевищує ручну кладь щоденних поїздок у міському транспорті. Тому акцент на велосипедах за рахунок більш вантажомістких індивідуальних транспортних засобів демонструє явне нерозуміння або демонстративне ігнорування проектувальниками цільового призначення території. Якщо задача поставлена хибно, то жодні «інструменти доказового транспортного планування» не вирішать проблему», – зазначила експерт з містобудування Олена Бондаренко.

«Здається, при моделюванні не врахували наступну поведінку киянина: 1. Приїхав на власному авто 2. Запаркувався 3. Пішов на перон, зустрів пасажира, взяв речі. 4. Повернулись до машини, завантажились, поїхали. А це - чимала кількість відвідувачів вокзалу. Дмитре, скажіть – просто не прдумали чи свідомо проігнорували? Розкажіть, як має вчинити водій в наведеному мною прикладі?», – уточнив Дмитро Григорович, проджект-менеджер Metinvest Digital.

Як повідомлялося, на Вокзальній площі розпочато роботи із впорядкування транспортних потоків. Рух різних видів транспорту здійснюється окремими смугами відповідно до схеми.