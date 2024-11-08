Головна Країна Політика
search button user button menu button

Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України
МЗС закликало Генерального секретаря ООН та керівництво ООН-Хабітат вжити невідкладних заходів
фото з відкритих джерел

Попри численні наполягання української сторони, ООН-Хабітат не забезпечив належний контроль та не визначив чіткий механізм реєстрації учасників WUF12

МЗС України висловило протест у зв’язку з участю представників окупаційної адміністрації Росії в тимчасово окупованому Криму у 12-й сесії Всесвітнього форуму міст (WUF12), яка відбувається з 4 по 8 листопада в Єгипті, за підтримки ООН. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Наголошуємо, що участь представників окупаційної адміністрації РФ у заходах, що організовуються або проходять під егідою міжнародних організацій, передусім організацій системи ООН, є кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, 68/262 "Територіальна цілісність України», – йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві України підкреслили, що Росія намагається використовувати задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав, у цьому випадку – Арабської Республіки Єгипет, свідомо провокуючи напругу, зокрема й на рівні двосторонніх відносин.

Попри численні наполягання української сторони, ООН-Хабітат не забезпечив належний контроль та не визначив чіткий механізм реєстрації учасників WUF12, тим самим допустивши до участі у заході злочинців і поставивши під загрозу реноме цього важливого заходу, додала українська дипломатія.

«Закликаємо Генерального секретаря ООН та керівництво ООН-Хабітат вжити невідкладних заходів з метою припинення використання універсального технічного майданчику WUF12 та ООН-Хабітат у цілому для спроб легітимізації тимчасової окупації українських територій, а також поширення пропаганди та брехні представниками окупаційної адміністрації РФ», – наголосили у МЗС.

Там переконані, що особи, які допустили таку злочинну недбалість та дозволили участь у WUF12 представників окупаційної адміністрації Росії, тим самим продемонструвавши неповагу до цілей і принципів Статуту ООН, більше не можуть користуватися довірою держав-членів ООН і працювати в ООН-Хабітат чи інших органах системи ООН.

Еагадаємо, одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями. Це необхідно, щоб допомогти українцям у Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

Читайте також:

Теги: росія дипломатія Єгипет протест влада Україна МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники виборчих дільниць у США отримують різноманітні погрози на свою адресу
Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News
5 листопада, 08:20
28 жовтня у Тбілісі відбувся мітинг під будівлею парламенту
У Тбілісі – з понеділка нова хвиля протестів. Опозиціонерка назвала головні цілі
4 листопада, 12:03
Захід паралізований як у 1938 році. Україна має реагувати і діяти
Три фронти, які Україна не може програти
30 жовтня, 20:25
Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Візит Зеленського до Ісландії, протести у Грузії. Головне за 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
Візит кардинала Маттео Марія Дзуппі до Москви відбувається в межах місії, дорученої Папою Франциском
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до Москви: мета візиту
14 жовтня, 16:29
Воїни УПА
Як склалась би історія України, якби не було УПА
14 жовтня, 12:28
Фото від 16 червня 2021 року. Президент Джо Байден і лідер Росії Володимир Путін на американсько-російському саміті у Женеві, Швейцарія
Чи є Росія «ворогом» для Америки? Чи треба підтримувати Україну? Експерти коментують дані соцпитування у США
11 жовтня, 18:26
Марк Рютте прокоментував дозвіл Україні на використання далекобійних ракет по РФ
Дозвіл на удари вглиб РФ: генсек НАТО зробив нову заяву
10 жовтня, 15:57
Су-57 – це російський багатоцільовий винищувач, який РФ класифікує як літак п’ятого покоління
Росія призупинила виробництво новітніх винищувачів Су-57: причина
9 жовтня, 18:33

Політика

Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України
Зеленський пояснив, як потрібно розпорядитися замороженими активами РФ
Зеленський пояснив, як потрібно розпорядитися замороженими активами РФ
Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною
Зеленський назвав умову для укладення двосторонньої угоди з Угорщиною
Нардеп оцінив обіцянку Трампа завершити війну за 24 години
Нардеп оцінив обіцянку Трампа завершити війну за 24 години
Зеленський про план Трампа щодо завершення війни: Треба готуватися до будь-якого рішення
Зеленський про план Трампа щодо завершення війни: Треба готуватися до будь-якого рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
51K
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
32K
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
7398
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення
4403
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Новини

У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua