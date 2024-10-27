Білорусь внесла до списку «терористів» дружину проукраїнського загиблого активіста Шишова

Віталій Шишов був головою громадської організації «Білоруський дім в Україні»

Комітет державної безпеки Білорусі вніс до списку «терористів» 25-річну активістку Божену Жолудь з Речиці, яка є дівчиною померлого в Києві активіста Віталія Шишова. Інформацію про це передало видання «Настоящее Время».

До цього списку також потрапили близько двадцяти аналітиків та експертів, які були засуджені заочно у справі про змову з метою захоплення влади та участь в «екстремістському формуванні».

Білоруська влада вважає їх аналітиками лідера білоруських демократичних сил Світлани Тихановської.

У списку зазначені незалежні політологи, соціологи, економісти, а також декілька співробітників офісу Тихановської: Григорій Астапеня, Філіп Біканов, Андрій Казакевич, Анна Красуліна, Євген Крижановський, Денис Кучинський, Вероніка Лапутько, Олександр Логвинець, Анна Любакова, Василь Наумов, Марія Рогова, Петро Рудковський, Олеся Рудник, Наталя Рябова, Павло Усов, Тетяна Чулицька, Олександр Шлик, Катерина Шматіна та Юрій Дракохруст, політичний оглядач білоруської служби Радіо Свобода.

У липні цих осіб засудили заочно до термінів ув’язнення від 10 до 11,5 років, а також наклали штрафи. На їхнє майно в Білорусі було накладено арешт.

Нагадаємо, 3 серпня 2021 року в Києві в парку знайшли повішеним громадянина Білорусі й голову громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова, який зник у понеділок, 2 серпня. Шишов переїхав в Україну восени 2020 року після участі у протестах проти режиму Лукашенка.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна буцімто не надавала дозвіл Росії для початку вторгнення в Україну – вони нібито «самі завернули на Київ».

Раніше повідомлялось, що білоруське міноборони призупинило будівництво військового містечка у Гомельській області неподалік від кордону з Україною.

Нагадаємо, Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України.