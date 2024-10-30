Одне із найпопулярніших міст Італії вводить нові правила та штрафи для туристів

Плата для туристів, які прибувають на один день до Венеції, становитиме 10 євро

Муніципальна влада Венеції анонсувала дворазове збільшення плати за в'їзд у місто для туристів. Нові заходи передбачають не лише підвищення екскурсійного податку наступного року, а й збільшення кількості днів, за які цей податок стягуватиметься. Про це пише News.am.

Плата для туристів, які прибувають на один день без попередньої реєстрації, становитиме 10 євро. Мер міста Луїджі Бругнаро зазначив, що основна мета цієї ініціативи – допомога мешканцям у боротьбі з перенаселенням та надмірним туризмом, особливо у періоди масових свят та вихідних. Проте опозиція критикує заходи, вказуючи, що подібні податки роблять Венецію доступною лише заможним гостям.

Програма обмеження кількості туристів діє з початку року в пілотному режимі. В даний час туристів, що ночують в історичному центрі, звільнено від збору, оскільки вже сплачують туристичний податок. Проте з квітня по липень новий збір стягуватиметься щоп'ятниці, суботи та неділі, а також у святкові дні, що становитиме загалом 54 дні. Туристи, які бронюють одноденні екскурсії за п'ять днів до прибуття, будуть зобов'язані платити 10 євро. Податок також діятиме у години пік з 8:30 до 16:00.

Для туристів без необхідних документів передбачено штрафи від 50 до 300 євро. Влада підкреслює, що мета програми – скоротити потік туристів у перевантажені дні, стимулювати більш тривалі поїздки та підвищити якість життя місцевих жителів. На думку експертів, Венеція вже довгий час страждає від перенаселення туристами.

У результаті першого етапу пілотного проєкту, який завершився в липні, Венеція отримала близько 2,4 млн. євро від збору, при цьому щодня фіксувалося близько 1 тис. нових реєстрацій. Проте опозиція сумнівається у ефективності цього заходу: за її даними, потік туристів у період запровадження податку зріс на 7 тис. осіб порівняно з минулими роками. Представник опозиції Джованні Андреа Мартіні заявив, що такий підхід не вирішить проблеми масового туризму.

Раніше стало відомо, що італійський уряд розглядає можливість збільшення туристичного податку у літній період через значне зростання кількості туристів. Уряд пропонує стягувати до 25 євро за ніч із номерів у готелях, щоб допомогти містам, які страждають від натовпу туристів.