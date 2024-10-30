Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одне із найпопулярніших міст Італії вводить нові правила та штрафи для туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Одне із найпопулярніших міст Італії вводить нові правила та штрафи для туристів
Відвідати Венецію для туристів стане дорожче
фото із відкритих джерел

Плата для туристів, які прибувають на один день до Венеції, становитиме 10 євро

Муніципальна влада Венеції анонсувала дворазове збільшення плати за в'їзд у місто для туристів. Нові заходи передбачають не лише підвищення екскурсійного податку наступного року, а й збільшення кількості днів, за які цей податок стягуватиметься. Про це пише News.am.

Плата для туристів, які прибувають на один день без попередньої реєстрації, становитиме 10 євро. Мер міста Луїджі Бругнаро зазначив, що основна мета цієї ініціативи – допомога мешканцям у боротьбі з перенаселенням та надмірним туризмом, особливо у періоди масових свят та вихідних. Проте опозиція критикує заходи, вказуючи, що подібні податки роблять Венецію доступною лише заможним гостям.

Програма обмеження кількості туристів діє з початку року в пілотному режимі. В даний час туристів, що ночують в історичному центрі, звільнено від збору, оскільки вже сплачують туристичний податок. Проте з квітня по липень новий збір стягуватиметься щоп'ятниці, суботи та неділі, а також у святкові дні, що становитиме загалом 54 дні. Туристи, які бронюють одноденні екскурсії за п'ять днів до прибуття, будуть зобов'язані платити 10 євро. Податок також діятиме у години пік з 8:30 до 16:00.

Для туристів без необхідних документів передбачено штрафи від 50 до 300 євро. Влада підкреслює, що мета програми – скоротити потік туристів у перевантажені дні, стимулювати більш тривалі поїздки та підвищити якість життя місцевих жителів. На думку експертів, Венеція вже довгий час страждає від перенаселення туристами.

У результаті першого етапу пілотного проєкту, який завершився в липні, Венеція отримала близько 2,4 млн. євро від збору, при цьому щодня фіксувалося близько 1 тис. нових реєстрацій. Проте опозиція сумнівається у ефективності цього заходу: за її даними, потік туристів у період запровадження податку зріс на 7 тис. осіб порівняно з минулими роками. Представник опозиції Джованні Андреа Мартіні заявив, що такий підхід не вирішить проблеми масового туризму.

Раніше стало відомо, що італійський уряд розглядає можливість збільшення туристичного податку у літній період через значне зростання кількості туристів. Уряд пропонує стягувати до 25 євро за ніч із номерів у готелях, щоб допомогти містам, які страждають від натовпу туристів.

Читайте також:

Теги: податки Італія туризм влада Венеція правила обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Вашингтон підготував «сюрприз» для російських пропагандистів, які прилетіли висвітлювати вибори
Вашингтон підготував «сюрприз» для російських пропагандистів, які прилетіли висвітлювати вибори
Одне із найпопулярніших міст Італії вводить нові правила та штрафи для туристів
Одне із найпопулярніших міст Італії вводить нові правила та штрафи для туристів
Білорусь здіймала авіацію через російський «Шахед»
Білорусь здіймала авіацію через російський «Шахед»
Під Москвою загорілося одне з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ (відео)
Під Москвою загорілося одне з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ (відео)
В Іспанії щонайменше 13 людей загинули через повені (відео)
В Іспанії щонайменше 13 людей загинули через повені (відео)
Солдати КНДР перебувають за 50 км від кордону з Україною – Financial Times
Солдати КНДР перебувають за 50 км від кордону з Україною – Financial Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
4708
Україна і Росія ведуть переговори. Financial Times дізналася, про що домовляються
2867
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога
2271
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
2033
Коригувальниця ФСБ наводила ракети на Харків за допомогою селфі: як її покарали

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua