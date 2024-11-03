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Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року
Ситуація на фронті 3 листопада
фото з відкритих джерел

Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ по всій лінії фронту

Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 56 авіаударів, застосувавши одну керовану ракету та 81 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Інтенсивно ворог атакує біля Курахового та Покровська.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивали 8 атак противника в районах Вовчанська та Гатища – 7 атак відбито, ще 1 атака триває, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили сім атак, ще шість – наразі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. На даний час точиться два бої. До того ж противник активно застосовував авіацію, завдавши двадцять чотири авіаудари некерованими ракетами.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Скинувши три керовані авіабомби на Торецькому напрямку, росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується одне бойове зіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Росіяни 11 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Поблизу Крутого Яру дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 229 окупантів, 87 з них – безповоротно. Також знищено два танки та дві БМП противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог також активний – 51 раз атакував наші позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка, дев'ять боїв – продовжуються. За уточненою інформацією знешкоджено 180 окупантів, 66 з них – безповоротно, до того ж знищено один автомобіль та пошкоджено дві бойові броньовані машини та одну артилерійську систему.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 14 наступальних дій неподалік Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБ та застосувавши 30 НАР.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

 Наші війська відбили три атаки противника неподалік Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Варто відзначити воїнів 406-ї окремої артилерійської бригади, 128-ї окремої бригади територіальної оборони, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Нагадаємо, триває 984-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб машини Миколаїв Торецьк автомобіль танки ворог росіяни

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