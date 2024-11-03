Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2024 року
Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ по всій лінії фронту
Протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 56 авіаударів, застосувавши одну керовану ракету та 81 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Новини війни в Україні
Протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Інтенсивно ворог атакує біля Курахового та Покровська.
На Харківському напрямку
Наші війська відбивали 8 атак противника в районах Вовчанська та Гатища – 7 атак відбито, ще 1 атака триває, ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку
Противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили сім атак, ще шість – наразі тривають.
На Лиманському напрямку
Протягом минулої доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. На даний час точиться два бої. До того ж противник активно застосовував авіацію, завдавши двадцять чотири авіаудари некерованими ракетами.
На Торецькому напрямку
Скинувши три керовані авіабомби на Торецькому напрямку, росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується одне бойове зіткнення.
На Покровському напрямку
Росіяни 11 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Поблизу Крутого Яру дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 229 окупантів, 87 з них – безповоротно. Також знищено два танки та дві БМП противника.
На Курахівському напрямку
Ворог також активний – 51 раз атакував наші позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка, дев'ять боїв – продовжуються. За уточненою інформацією знешкоджено 180 окупантів, 66 з них – безповоротно, до того ж знищено один автомобіль та пошкоджено дві бойові броньовані машини та одну артилерійську систему.
На Времівському напрямку
Загарбники здійснили 14 наступальних дій неподалік Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення досі продовжуються. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБ та застосувавши 30 НАР.
На Придніпровському напрямку
Наші війська відбили три атаки противника неподалік Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Варто відзначити воїнів 406-ї окремої артилерійської бригади, 128-ї окремої бригади територіальної оборони, 38-ї окремої бригади морської піхоти, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
Нагадаємо, триває 984-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0