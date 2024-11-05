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У Британії виявлено два випадки захворювання на новий штам віспи мавп

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Британії виявлено два випадки захворювання на новий штам віспи мавп
Нові випадки нового штаму мавпячої віспи були виявлені в Лондоні
фото із відкритих джерел

У Великій Британії виявлено два нових випадки мавпячої віспи, і влада готується до подальшого поширення хвороби 

Ще два випадки захворювання на новий штам віспи мавп виявлено у Великій Британії. Про це йдеться в заяві британського агентства з охорони здоров'я (UKHSA), пише BBC. Наприкінці жовтня відомство повідомило про перший виявлений випадок. Він був зафіксований у Лондоні, йшлося про людину, яка нещодавно побувала в країнах Африки.

«Два випадки захворювання на віспу мавп (штаму) Clade Ib були виявлені серед людей, які мали побутові контакти з першим, хто заразився», – йдеться у повідомленні.
У UKHSA зазначили, що кількість підтверджених випадків захворювання зросла до трьох. Проте ризик населенню «залишається низьким».

Професор Сьюзан Гопкінс, головний медичний радник UKHSA, сказала, що мавпяча віспа може швидко поширюватися в домогосподарствах, і подальші випадки захворювання у країні не є неочікуваними.

Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, потенційно небезпечне для людей з ослабленим імунітетом. Інфекція супроводжується лихоманкою, інтоксикацією, збільшенням лімфовузлів і подальшим поширенням висипу – спочатку у вигляді плям, які трансформуються в бульбашки, після розтину утворюються виразки, після їх загоєння – кірки, а коли вони відпадають – рубці. За легкої форми хвороба зазвичай проходить сама по собі і триває від 14 до 21 днів.

Наприкінці серпня британське агентство з охорони здоров'я повідомило, що влада готується до можливої ​​появи та поширення в країні нового штаму віспи мавп.

Раніше глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив спалах віспи мавп в Африці надзвичайною ситуацією епідемічного характеру в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Африканський центр з профілактики та контролю захворювань (CDC) 13 серпня оголосив надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я у зв'язку зі спалахом захворюваності на віспу мавп на континенті і закликав міжнародне співтовариство допомогти у зборі близько двох мільйонів доз вакцини.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від компанії Bavarian Nordic як першу вакцину проти мавпячої віспи, яка нині відома як mpox. Вакцина, яка є дводозовою інʼєкцією для людей віком від 18 років, може бути використана також для немовлят і дітей, а також для вагітних і осіб з ослабленим імунітетом у випадках, коли переваги переважають потенційні ризики.

До слова, мавпяча віспа стрімко поширюється на африканському континенті, показавши зростання більш ніж на 500% порівняно з минулим роком. Про це свідчать дані Африканських центрів контролю та профілактики захворювань (Africa CDC).

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Теги: здоров'я Велика Британія інфекція влада мавпяча віспа хвороба

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