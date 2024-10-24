Хто з поранених військових може отримати допомогу: столиця затвердила порядок виплат

Для отримання допомоги особи або їхні представники мають подати до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА письмову заяву

Матеріальну допомогу можуть отримати громадяни, які перебувають у медичних закладах внаслідок поранення

Столична влада затвердила порядок надання разової матеріальної допомоги в сумі 45 тис. грн киянам – захисникам і захисницям України, які отримали поранення на територіях, де ведуться бойові дії. Однак отримати гроші зможуть не всі. Про це повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

Як зазначили в КМДА, матеріальну допомогу можуть отримати громадяни зазначеної категорії, які перебувають у медичних закладах внаслідок поранення.

Водночас у КМДА зауважили, що матеріальна допомога надається особам, які отримали поранення після набуття чинності відповідного рішення Київради, а саме – з 24 жовтня 2024 року.

Для отримання допомоги особи або їхні представники мають подати до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА письмову заяву, складену в довільній формі, та пакет документів через «Київ Мілітарі Хаб».

До заяви додаються:

копія паспорта громадянина України;

копія ІПН;

копія посвідчення встановленого зразка (в разі наявності);

копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), передбачену додатком 5 до Положення про військово-

лікарську експертизу в ЗСУ;

копія медичних довідок за формами № 027/о та/або № 028/о;

копія взяття на облік як ВПО (за наявності);

копія документа, що підтверджує повноваження представника;

відомості про номер банківського рахунку (за стандартом IBAN).

Також у мерії наголосили, що рішення про виплату ухвалюватиметься протягом місяця з дати подання повного пакету документів, а перерахування коштів здійснюватиметься протягом першої декади наступного за ухваленням рішення місяця.