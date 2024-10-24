Хто з поранених військових може отримати допомогу: столиця затвердила порядок виплат
Матеріальну допомогу можуть отримати громадяни, які перебувають у медичних закладах внаслідок поранення
Столична влада затвердила порядок надання разової матеріальної допомоги в сумі 45 тис. грн киянам – захисникам і захисницям України, які отримали поранення на територіях, де ведуться бойові дії. Однак отримати гроші зможуть не всі. Про це повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.
Як зазначили в КМДА, матеріальну допомогу можуть отримати громадяни зазначеної категорії, які перебувають у медичних закладах внаслідок поранення.
Водночас у КМДА зауважили, що матеріальна допомога надається особам, які отримали поранення після набуття чинності відповідного рішення Київради, а саме – з 24 жовтня 2024 року.
Для отримання допомоги особи або їхні представники мають подати до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА письмову заяву, складену в довільній формі, та пакет документів через «Київ Мілітарі Хаб».
До заяви додаються:
- копія паспорта громадянина України;
- копія ІПН;
- копія посвідчення встановленого зразка (в разі наявності);
- копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), передбачену додатком 5 до Положення про військово-
- лікарську експертизу в ЗСУ;
- копія медичних довідок за формами № 027/о та/або № 028/о;
- копія взяття на облік як ВПО (за наявності);
- копія документа, що підтверджує повноваження представника;
- відомості про номер банківського рахунку (за стандартом IBAN).
Також у мерії наголосили, що рішення про виплату ухвалюватиметься протягом місяця з дати подання повного пакету документів, а перерахування коштів здійснюватиметься протягом першої декади наступного за ухваленням рішення місяця.
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