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Хто з поранених військових може отримати допомогу: столиця затвердила порядок виплат

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Хто з поранених військових може отримати допомогу: столиця затвердила порядок виплат
Для отримання  допомоги особи або їхні представники мають подати до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА письмову заяву
фото: з відкритих джерел

Матеріальну допомогу можуть отримати громадяни, які перебувають у медичних закладах внаслідок поранення

Столична влада затвердила порядок надання разової матеріальної допомоги в сумі 45 тис. грн киянам – захисникам і захисницям України, які отримали поранення на територіях, де ведуться бойові дії. Однак отримати гроші зможуть не всі. Про це повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

Як зазначили в КМДА, матеріальну допомогу можуть отримати громадяни зазначеної категорії, які перебувають у медичних закладах внаслідок поранення.

Водночас у КМДА зауважили, що матеріальна допомога надається  особам, які отримали поранення після набуття  чинності відповідного рішення Київради, а саме – з 24 жовтня 2024 року.

Для отримання  допомоги особи або їхні представники мають подати до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА письмову заяву, складену в довільній формі, та пакет документів через  «Київ Мілітарі Хаб».

До заяви додаються:

  • копія паспорта громадянина України;
  • копія ІПН;
  • копія посвідчення встановленого зразка (в разі наявності);
  • копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), передбачену додатком 5 до Положення про військово-
  • лікарську експертизу в ЗСУ;
  • копія медичних довідок за формами № 027/о та/або № 028/о;
  • копія взяття на облік як ВПО (за наявності);
  • копія документа, що підтверджує повноваження представника;
  • відомості про номер банківського рахунку (за стандартом IBAN). 

Також у мерії наголосили, що рішення про виплату ухвалюватиметься протягом місяця з дати подання повного пакету документів, а перерахування коштів здійснюватиметься протягом першої декади наступного за ухваленням  рішення місяця.

Теги: гроші влада поранення гуманітарна допомога військова допомога КМДА

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