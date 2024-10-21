Вибори президента та референдум у Молдові: результати підрахунку 98% голосів

Центральна виборча комісія Молдови станом на ранок 21 жовтня підрахувала 98% голосів на виборах президента та на референдумі щодо євроінтеграції

У Молдові завершується обробка протоколів по голосах виборців на президентських виборах та конституційному референдумі щодо євроінтеграції. Станом на зараз чинна глава держави Майя Санду набирає більшість голосів, за результатами референдуму наразі з мінімальним відривом громадяни Молдови голосують за євроінтеграцію країни. Про це стало відомо з проміжних даних Центральної виборчої комісії Республіки Молдова.

Станом на зараз було оброблено вже 2182 з 2219 протоколів на президентських виборах, що відбулися в Молдові у неділю, 20 жовтня. Це складає рівно 98,33%.

Так, Санду набирає 41,89% (635317)), її головний конкурент на виборах – проросійський політик Олександр Стояногло – 26,35% (399868). А лідер «Нашої партії» Ренато Усатий має 13.73% (208413).

Обробка протоколів по голосах виборців на президентських виборах у Молдові скриншот

Результати референдуму

На референдумі громадян запитували, чи слід закріпити в конституції країни мету вступу до ЄС.

Як молдавани проголосували щодо вступу до ЄС. Станом на 08:20

так, підтримую - 50,03%,

ні, не підтримую - 49,97%.

Підрухунок голосів по референдуму щодо євроінтеграції Молдови скриншот pv.cec.md

Чинна президентка вважає, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу.

Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів.