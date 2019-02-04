Виборча кампанія: поліція Київщини задокументувала 17 порушень



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Переважна більшість порушень - агітація недозволеними методами

Поліція Київщини задокументувала 17 порушень виборчого законодавства. Про це сьогодні під час наради у Головному управлінні поліції Київської області повідомив керівник поліції області Дмитро Ценов.

За його словами, з початку проведення передвиборчої кампанії на території столичної області зафіксовано 17 порушень виборчого законодавства.

Переважна більшість – це повідомлення небайдужих людей про агітацію недозволеними методами — біл-борди і засоби агітації без вихідних даних.

За всіма зверненнями проведена ретельна перевірка, встановлені правопорушники. Щодо них складено 7 адміністративних протоколів за ст. 212-13 (розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їхній тираж, інформацію про осіб відповідальних за випуск) КУпАП.

Матеріали направлені до суду для прийняття законного рішення.

Нагадаємо, виборча кампанія триватиме 90 днів, до 31 березня 2019 року. У цей день відбудуться президентські вибори.